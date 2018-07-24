谷歌母公司 Alphabet Q2 净利同比降 9%；为了盈利，特斯拉要求供应商退还现金 | 早 8 点档 新闻

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都是欧盟罚款的锅，Alphabet Q2 净利同比降 9%

7 月 24 日消息，谷歌母公司 Alphabet 今天凌晨发布了截至 6 月 30 日的 2018 财年第二季度财报，显示，谷歌 Alphabet 第二季度总营收为 326.57 亿美元，比上年同期的 260.1 亿美元增长 26%，不计入汇率变动的影响为同比增长 23%，同时谷歌 Alphabet 第二季度净利润按照美国通用会计准则 Alphabet 第二季度净利润为 31.95 亿美元，比去年同期的 35.24 亿美元下降 9%。

不过，这个利润包括了 欧盟对谷歌公司处以的 43.4 亿欧元（约合 50.7 亿美元）罚款；若不计入这笔罚款，则 Alphabet 第二季度净利润为 82.66 亿美元，比去年同期的 62.60 亿美元增长 32%。

微软将大力宣传 Windows 7 在 2020 年停止支持

根据统计，虽然 Windows 10 系统早就已经出来了，但目前 Windows 7 市场份额仍然高达 43%，显然，这并不是微软想看见的。

近日，有消息表示，微软相关负责人已经敦促渠道合作伙伴，想办法让用户意识到 Windows 7 的生命周期即将到 2020 年结束 ，然后敦促用户赶紧升级到 Windows 10。

作为 Windows 10 增长重要的窗口期，微软相关负责人表示，如果能利用好这个机会，将会为微软带来高达 1000 亿美元的商业价值。

为了盈利，特斯拉要求供应商退还现金

近日，《华尔街日报》报道，特斯拉为了盈利要求部分供应商从此前支付的款项中退还部分现金。

报道称，特斯拉在上周发给一家供应商的备忘录显示，特斯拉要求供应商从公司自 2016 年以来支付的款项中退还很大一部分现金。特斯拉在备忘录中要求所有供应商帮助公司实现盈利，但是并不清楚有多少供应商被要求对合同金额进行追溯性打折。

近来， 特斯拉的财务状况一直令人很担心 。据了解，特斯拉在去年亏损了近 20 亿美元。不过，特斯拉在今年 5 月份称，预计将在今年第三季度和第四季度实现美国通用会计准则下的盈利。

从特斯拉要求供应商退还现金中来看，特斯拉的压力想必是不小的。

谷歌计划开发面向老年人智能家居产品

据 CNBC 报道，谷歌旗下智能家居业务部门 Nest 在考虑开发新产品，目标是帮助老年人能在尽可能长的时间内独立生活。 据称，Nest 已经在与养老机构和老年专家接洽，探讨利用其产品的问题。

据称，Nest 已经公布了一些针对美国老年人优化其产品的创意。其中的一项创意是，通过利用其运动传感器自动开启照明设备，帮助老年人夜晚上卫生间，或通知在温度过高环境中大量运动的老年人：他们存在脱水的风险。

OPPO 新机专利曝光：100% 屏占比 取消前摄

7 月 24 日消息，有外媒近日曝光了一组 OPPO 申请的专利，专利显示，OPPO 在去年的时候就已经开始构思 100% 全面屏手机了。

专利显示，这款真全面屏手机，取消了前置摄像头，取而代之的是，手机背部配备了一块可触摸的屏幕，这是方便用户利用后置双摄自拍时取景，相比一般的前置摄像头来说，后置主摄无疑会带来更好的拍照效果。

据了解，该专利是在 2017 年 9 月份申请的，但是直到现在才被曝光。

消费者报告：MacBook Pro 过热降频不是 Bug

拥有一台苹果新款顶配（定制 Core i9 芯片）MacBook Pro 绝对是一件值得骄傲的事，但其却被曝存在过热降频的问题，相信很多人都会感觉忍受不了。

不过美国消费者报告（Consumer Report）近日表示， MacBook Pro 过热降频只是一种自我保护功能，并不是 Bug。其他品牌的顶配机型也存在这个问题。

CR 给出的建议是，如果你对性能要求很高，比如大量调试程序或者剪辑视频，更好的办法是选择一部台式机，比如 iMac Pro，或者高端游戏笔记本也可以。