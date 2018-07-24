7 月 24 日消息，区块链公司 Digital Asset 宣布与谷歌云合作，旨在为希望开发区块链应用程序的架构师提供相关软件工具和服务，该服务将通过谷歌云提供给开发人员。据了解，Digital Asset 成立于 2014 年，是一家位于美国纽约的软件类初创公司，主要业务是研发区块链底层技术中被大量使用的分布式账本技术，其基于区块链的行业解决方案甚至被澳交所所采纳，并号称可以帮助澳交所将资金结算时间从数小时缩短到分钟级。

2015 年 3 月，为了强化自身实力，DigitalAsset 还在收购了区块链初创企业 Hyperledger。

2017 年 10 月 16 日，DigitalAsset 又宣布获 4000 万美元 B 轮融资 ，累计融资达到 1.1 亿美元。

关于此次合作的具体事宜，Digital Asset 首席执行官 Blythe Masters 在一篇博客文章中表示，本次合作将为开发者提供一个完整的堆栈解决方案，以便其释放区块链网络速度创新的潜力。

据称，在 2019 年发布前，该软件会提供早期访问。目前 Google Cloud 正在帮助 Digital Asset 拉拢跨不同行业的更多开发者。