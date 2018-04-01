全球投融资事件每周概览（3.26-4.1）

本周海内外投融资消息：智能招聘管理系统 Moka 获数千万 A+轮融资；优客工场收购 wedo 联合创业社；地上铁完成 3 亿元人民币 A 轮融资；联合办公空间梦想加完成 3 亿元 B 轮融资；富士康以 8.66 亿美元收购 PC 配件公司贝尔金……海外市场消息：Grab 宣布收购 Uber 东南亚业务；Google 收购 GIF 平台 Tenor；Root Insurance 完成 5100 万美元 C 轮融资；区块链公司 Digital Asset Holdings 融资 6000 万美元……

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国内投融资事件

3 月 26 日，智能招聘管理公司 Moka 宣布完成数千万人民币的 A+轮融资，金沙江创投领投，老股东 GGV 纪源资本跟投。本轮融资将用于团队建设、人才引进、产品研发和市场拓展等。未来，Moka 还会围绕着核心业务进行拓展和补充，尤其是在数据驱动和人工智能方面会加大投入和探索，以便进一步帮助企业提高招聘效率。

Moka 成立于 2015 年 9 月，致力于通过完整的招聘生态体系解决方案帮助客户提高招聘能效，产品是一款新生代的 SaaS 智能化招聘管理系统。客户已覆盖互联网、教育、金融、汽车、地产等多个行业。截止 2017 年底，Moka 已经服务数百家付费企业客户，且续费率超过 130%。预计 2018 年收入会达到 2017 年的 3 倍，增长来自原有续约、销售拉新以及企业增购这三方面。

3 月 26 日，木蚁机器人获起点资本领投的千万元级投资，此次融资主要用于新产品的批量化生产，从而快速扩大木蚁机器人在 3C 电子行业的占有率。木蚁机器人的定位是工业级物流搬运机器人，凭借无场景改造、可人机混场灵活作业，木蚁从 3C 电子制造行业切入快速扩长，立志成为制造行业无人搬运机器人领军品牌。

木蚁机器人的技术优势包括可以在不对环境进行改造的情况下，基于激光视觉传感器及核心算法，快速建立空间地图，完全替代工厂的搬运工，实现人机混场作业。团队核心成员均是国内最早从事自主定位导航机器人算法研究和产品化的先行者，积累了十年的机器人产品经验。木蚁目前拥有成熟、可批量化生产的产品线，覆盖的大客户资源除包括菜鸟、英业达、比亚迪制造等。

3 月 26 日, 优客工场收购 wedo 联合创业社，优客工场将携 wedo 联合创业社共同打造以深圳为核心的粤港澳大湾区第一共享办公平台, 共同助力粤港澳大湾区创新经济的健康成长。此前, 优客工场已于 2017 年 7 月完成对 wedo 联合创业社的战略投资, 此次收购将 wedo 联合创业社完全纳入优客工场的生态体系中。

2018 年一季度，优客工场已完成两大明星共享办公空间的并购。据公开资料显示，2018 年 1 月 3 日优客工场完成对 洪泰创新空间 的全资并购, 于 2018 年 3 月 9 日完成对 无界空间 的并购。此次收购 wedo 联合创业社, 为优客工场 2018 年的第三次并购行为, 并购后优客工场和 wedo 联合创业社在深圳已经拥有近 20 个共享办公空间。

优客工场目前已正式完成 C 轮融资，估值达到近 110 亿元，在全球 35 座城市布局了 160 个共享办公空间，还在进一步扩大着其作为共享办公行业头部企业的影响力。未来，收购后优客工场将持续加深华南的战略布局，并将优客工场在全球的优质资源，在华南做更深度的链接。

地上铁完成 3 亿元人民币 A 轮融资，经纬中国启明创投领投

3 月 27 日消息，新能源物流领域共享运营服务平台“地上铁”已完成 A 轮 3 亿元人民币融资，由经纬中国及启明创投联合领投，国电投和钟鼎创投跟投。此前地上铁曾获启明创投 Pre-A 轮融资。本轮融资将继续用于新能源车辆及充电专用网络的规模化布局、智能终端及信息系统研发、新业务模式及新产品解决方案。

地上铁是一家做新能源物流车集约化运营的服务配套商，为各快递物流及城配企业提供一站式的新能源物流车队租赁以及运营配套服务，业务涵盖新能源车应用解决方案、充维服务配套、运营支持及各种增值服务。截止到 2017 年底，地上铁已实现不同类型的微面、中面、轻卡等新能源物流车投放且车辆的实际运营数目已超过 10000 台，在全国范围内已开设 5 个大区，业务范围覆盖深圳、北京、上海、广州、成都、西安、重庆、郑州等 30 多个一二线城市，全国范围自建和合作场站及充电配套网点超过 2000 个。

联合办公空间梦想加完成 3 亿元 B 轮融资

3 月 27 日，联合办公空间梦想加完成总规模达 3 亿元人民币 B 轮系列融资，投资方包括鸥翎投资、巨人集团旗下的 M31 Management 和愉悦资本等。本轮融资期间，梦想加加速在北京、上海、广州以及成都等城市核心商圈的布局。2018 年 3 月, 四地核心区域新增签约面积超过十万平米。在保持所有单店健康盈利的情况下，梦想加总运营及开发面积已经超过 10 万平米。

梦想加成立于 2015 年，2017 年开始拓展外埠市场，在成都春熙路、金融城等核心商圈，扩张近两万平米。目前，梦想加的“智能化办公服务”产品进入到匹配企业发展过程全周期的解决方案阶段。入驻梦想加的客户包括了数百家小微型企业，和类似华人文化、易到、海天网联等快速扩张中的中型公司，以及传统巨头或网络巨头如中粮、亚洲航空、铂涛集团、滴滴、今日头条、腾讯等。

3 月 27 日，富士康 收购 PC 配件公司 Belkin（贝尔金），金额 8.66 亿美元。这无疑是近期较大的一笔消费电子产品收购案。此次收购可能旨在让富士康在外设和网络设备市场上站稳脚跟。Belkin 首席执行官、创始人 Chet Pipkin 将继续领导公司，并且可能会加入富士康管理层。

Belkin 以其各种电脑外设、配件和各类消费类电子产品而闻名，该公司旗下还有知名的路由器品牌 Linksys，以及 Wemo 和 Phyn。目前没有迹象表明 Belkin 公司会在公司组成或产品阵容中发生较大变化。有趣的是，美国联邦通信委员会（FCC）日前宣布将很快提议禁止那些“构成国家安全威胁”的公司并购行为。华为和中兴是拟议的明显（但没有提名）目标，现在贝尔金和 Linksys 可能会也包括在内。

鲜世纪完成近亿元 B 轮融资，IDG 资本、徽瑾创投领投

3 月 29 日，便利店 B2B 电商 鲜世纪 宣布完成近亿元 B 轮融资，由 IDG 资本、徽瑾创投领投，真格资本、星瀚资本、世纪资本、上海互信等跟投，同时雷达资本担任财务顾问。

鲜世纪成立于 2015 年，是一家服务于华东区域社区超市的 B2B 电商平台，利用信息化供应链体系，简化传统分销层级，直接对接上游品牌商和终端商家，为广大中小商家提供全品类的快消品供应链服务。目前鲜世纪的仓储物流已经完全实现 PDA 信息化。根据地图分单系统、物流交接系统和物流评价体系管控整个物流环节，目前已经在上海、苏州、宁波、无锡等地建立了五个信息化的物流营运中心，今年鲜世纪将在华东区继续城市扩张，建立数十个物流营运中心。

3 月 29 日，储能科技公司 EcoFlow 宣布获得 3000 万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由德联资本和春珈资产联合投资。本轮融资主要用于扩展研发及销售团队，进一步布局储能产品，逐步覆盖 500Wh 至 5000Wh 的储能产品，并将市场逐步从欧美拓展到发展中国家。

EcoFlow 成立于 2017 年，专注于储能产品的研发销售，致力于打造一个覆盖消费和家用的全球储能品牌。EcoFlow 于 2017 年推出其首款消费类储能产品 RIVER Mobile Power Station，发布当日即赢得全球超额订购，获得超过 100 万美金的众筹。公司下一步将大力投入储能各个相关领域的技术深化，积极通过技术创新，让更多的人能够享用清洁能源。

3 月 29 日消息，无人咖啡机服务运营商“友饮咖啡”已完成 华创资本 领投的 A 轮融资，此外友饮还获得了来自全球顶尖新零售产业基金的供应链金融资金支持，本次融资规模总计达亿元级人民币。据了解，本次融资将用于市场拓展、饮品和平台的迭代研发。

自 2014 年成立以来，友饮咖啡打造了现场冰块自助咖啡机、机械手臂咖啡机、无人咖啡店，旨在以 无人值守 咖啡机为载体构建新鲜咖啡服务基础设施，在产品体验、设备制造、市场拓展等方面领先行业。2017 年友饮咖啡实现了超过 10 倍的市场增速，目前已完成全国超千台点位布局，通过移动化、智能化、可视化、实时性的运营系统已实现傻瓜式高效管理，预计 2019 年其将达到 10000 台点位。

3 月 30 日，自动化人才甄选和考试系统 猿圈 对外宣布已经完成数千万元的 A+轮融资，由智联招聘投资。此次融资距猿圈上次获得 Recruit 和达内集团的 A 轮融资 仅 5 个月的时间。据介绍，本轮融资将用于人才引进、产品升级和市场拓展等。猿圈成立于 2014 年，同年 11 月，其获得华创资本的种子轮融资；2015 年 5 月，猿圈了获得来自洪泰资金的天使轮融资；2017 年 7 月，这家公司又获得了 Recruit 和达内集团的 A 轮融资。

从产品上来说，编程能力的考试依然是猿圈的特色以及区别于市面其他系统的产品壁垒；除技术考试外，猿圈今年推出了适用于校招、社招和普通考试等多种场景的在线考试系统，与此同时还推出了科技感很强的在线传屏面试系统。此外，猿圈目前可支持人脸识别功能、锁屏、录屏、实时监控、多人多维度阅卷、编程自动判分、面试官可通过传屏运行候选人代码等。

海外投融资事件

3 月 26 日，Uber 宣布将其东南亚业务出售给当地竞争对手 Grab。Grab 将把 Uber 在东南亚的共享出行和送餐业务整合到公司现有的 多式 联 运和金融科技平台中。这是东南亚地区同类交易中规模最大的一笔交易。作为收购交易的一部分，Uber 将收购 Grab 27.5% 的股份， Uber 首席 执 行官 Dara Khosrowshahi 将加入 Grab 董事会。

目前，每日按有超过 500 万人使用 Grab，Grab 应用程序下载量已突破 9000 万，现阶段有 500 多万司机和代理商正在 Grab 平台上提供服务。Grab 在东南亚 8 个国家、195 和城市提供共享出行、送餐和包裹递送服务， Grab Financial 则是 为东南亚数百万 客户提供无现金服务。

3 月 28 日，Google 收购 GIF 平台 Tenor，后者支持 iOS、Android 和 Mac 平台。Google 表示，此次收购旨在帮助发展其图片搜索引擎，特别是 GIF。收购完成后，Tenor 将保持独立品牌，而 Google 将帮助他们找到更多内容、API 以及合作伙伴。Google 的工程总监 Cathy Edwards 指出，用户可以期待看到 Google 服务上会有更多的 GIF 内容。

Tenor 拥有丰厚的内容库，Google 称此次收购将有助于图像搜索更精准地展现用户需要的内容。值得注意的是，Tenor 也是 Facebook 在其 Messenger 服务中使用的 GIF 平台，目前还不清楚本次收购是否会改变这一状况。

手术机器人公司 Auris Health 完成 5 亿美元融资

3 月 28 日，开发创新手术机器人工具科技公司 Auris Health 完成了一笔 5 亿美元的融资，本轮融资的投资方包括 LuxCapital、Mithril Capital Management、Highland Capital 和 Coatue Management。

Auris Health 的 Monarch 平台希望通过改造内窥镜，帮助医生更好地进行肺癌诊断。Monarch 的优势在于平台技术，通过软件、数据分析、机器人和视觉成像“四位一体”，同时结合一款像游戏手柄的操作杆，让医生能够在患者体内巧妙地控制摄像机走向，轻松访问肺内区域——而在过去，这些身体区域只能通过“侵入式”手段才能到达。

Root Insurance 完成 5100 万美元 C 轮融资 3 月 28 日消息，提供 UBI 车险产品的美国保险公司 Root Insurance，已完成了 5100 万美元的 C 轮融资。本轮融资由 Redpoint Ventures 领投，Scale Venture Partners、Ribbit Capital 和 Valley Bank 参投。根据 Crunchbase 数据显示，这是俄亥俄州当地金额最大的一轮融资科技类 C 轮融资。 据了解，UBI 车险简单来说是指基于车主驾驶行为的差异化保险。2016 年，Root 首次在俄亥俄州推出，现已在美国 12 个州开通业务，计划于 2019 年在全美推广。Root 开发了一款车载信息采集和驾驶行为评分系统的 App，车主可以免费试用这款 App2-3 周的时间，这期间 App 会采集车主驾驶行为数据，并对车主驾驶行为进行评分。最后根据评分结果提供不同的保险报价。目前该 App 支持一键承保、快速理赔和驾驶过程分享功能。与传统保险公司的汽险相比，Root 可以帮助车主节省 20％或 50％以上的保险费用。

Intercom 完成 1.25 亿美元融资，融资总金额达 2.41 亿美元

3 月 29 日，为在线业务提供多样化客户管理工具的 Intercom 完成了由 Kleiner Perkins Caufield 和 Byers 领投的 1.25 亿美元融资。新的投资者 GV 全面加入，现有资方有 Bessemer Venture Partners，Index Ventures 和其他公司。据悉，Kleiner Perkins 的合伙人 Mary Meeker 也将加入 Intercom 董事会。迄今为止，Intercom 融资总金额达 2.41 亿美元。

Intercom 成立于 2011 年，总部位于旧金山，在都柏林，芝加哥，伦敦和悉尼设有办事处，员工人数不到 500 人。本轮融资后，Intercom 的后期估值达到了 12.75 亿美元。公司在 5 年内实现了年经常性营收（ARR）5000 万美元。他们的主营业务是为企业提供集销售、市场、产品和售后服务于一体的客户沟通系统，让企业多部门的人员能基于网页、手机应用、E-mail 为客户提供服务。去年 9 月，他们还推出了用于销售目的的实时聊天工具。Intercom 每月按照企业使用的产品和使用人数收取订阅费，订阅价在 29 至 49 美元之间。

3 月 30 日，纽约 区块链 创业公司 Digital Asset Holdings 宣布获得 6000 万美元的新一轮投资，高盛和 IBM 加入了此轮融资。本轮融资的其他参与方包括荷兰银行、埃森哲、 澳洲证券交易所、法国巴黎银行、 Broadridge 金融解决方案、花旗银行、 CME Ventures、德意志交易所集团、 ICAP、桑坦德风投、证券托管清算公司（DTCC）以及 PNC 金融服务集团。

这轮融资是高盛布局比特币和区块链领域的第二笔公开投资。去年，高盛领投了比特币服务提供商 Circle 的 5000 万美元融资。而 IBM 此次是首次公开披露投资一家区块链公司，目前，IBM 在开放式账本项目（Open Ledger Project）当中扮演了一个主导角色。

题图：123RF