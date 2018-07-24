外卖行业将再现补贴大战？饿了么称本季度将花费 30 亿元抗衡美团 新闻

7 月 24 日消息，据路透社报道，饿了么 CEO 王磊表示，今年 7 月至 9 月，饿了么将总计投入 30 亿元人民币，努力将市场份额提高至 50% 以上。

据了解，在百度外卖去年被饿了么收购之后，中国外卖市场的竞争已经缩小成了美团与饿了么之间的竞争。但即使收购了百度外卖，饿了么的市场份额依然不如美团。今年 3 月，国家信息中心发布了《中国共享经济发展年度报告 (2018)》，报告显示，美团外卖国内市场份额高达 62%，饿了么压力山大。

今年 4 月份，阿里完成了对饿了么的收购，估值 95 亿美元。背靠阿里，饿了么似乎有很大的底气重打补贴战。 “我们预计阿里会为饿了么的发展继续投资数十亿元人民币，”王磊称，“资金现在不是我们的核心问题。”

不过，美团似乎也并不是缺钱的主，去年年底，美团宣布完成 40 亿美元融资，估值更是高达 300 亿美元。而且 美团还在计划香港上市 ，计划融资 40 亿美元。

不过，相对于饿了么专注于外卖市场不同，美团涉及的面要明显广很多，除了外卖之外， 美团甚至收购摩拜 做起了共享单车的生意，并积极 入局网约车市场 。

为此，尽管面临竞争，但王磊还是并不担心资金问题，并指出，饿了么没有寻求在阿里之外获得融资。