Sonos 提交 IPO 招股书，计划融资 2.64 亿美元

Sonos 提交 IPO 招股书，计划融资 2.64 亿美元

华尔街日报 报道，音箱厂商 Sonos 已经向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划未来数周内 IPO，最多筹集 2.641 亿美元的资金。摩根士丹利、高盛集团和艾伦公司为此次 IPO 的承销商。

Sonos 在周一提交给监管机构的文件中称，公司将以每股 17 美元到 19 美元的价格出售 1390 万股股票。承销商将有权额外购买 208 万股股票，从而弥补超额配售。

Sonos 表示，他们的用户每月通过 Sonos 设备收听大约 70 小时的内容，不过目前公司面临着竞争激烈、发展迅速的市场。自 Sonos 在 2005 年推出首款家庭音频系统以来，这一市场面临的竞争就有所增加，目前亚马逊、Google、苹果等公司都已经成为 Sonos 的竞争对手。

Sonos 成立于 2002 年，总部位于美国加州，该公司目前最大股东为 KKR & Co，截至 6 月 30 日，KKR 拥有 Sonos 近 26% 的股份，Index Ventures 和 Sonos 创始人 John MacFarlane 分别拥有 13% 和 10% 的股份，为第二、第三大股东。

 

图片来自 Unsplash

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