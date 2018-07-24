Sonos 提交 IPO 招股书，计划融资 2.64 亿美元 新闻

据 华尔街日报 报道，音箱厂商 Sonos 已经向美国证券交易委员会（SEC）递交招股书，计划未来数周内 IPO，最多筹集 2.641 亿美元的资金。摩根士丹利、高盛集团和艾伦公司为此次 IPO 的承销商。

Sonos 在周一提交给监管机构的文件中称，公司将以每股 17 美元到 19 美元的价格出售 1390 万股股票。承销商将有权额外购买 208 万股股票，从而弥补超额配售。

Sonos 表示，他们的用户每月通过 Sonos 设备收听大约 70 小时的内容，不过目前公司面临着竞争激烈、发展迅速的市场。自 Sonos 在 2005 年推出首款家庭音频系统以来，这一市场面临的竞争就有所增加，目前亚马逊、Google、苹果等公司都已经成为 Sonos 的竞争对手。

Sonos 成立于 2002 年，总部位于美国加州，该公司目前最大股东为 KKR & Co，截至 6 月 30 日，KKR 拥有 Sonos 近 26% 的股份，Index Ventures 和 Sonos 创始人 John MacFarlane 分别拥有 13% 和 10% 的股份，为第二、第三大股东。

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