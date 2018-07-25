答案茶：一杯用 AI 答忧解惑的占卜茶 | 创业 初创公司报道

腾讯可能不喜欢抖音 ，但是搭上抖音这趟列车风靡起来的无一不对其心怀感激。

其中典型的莫过于近期上市的海底捞，成为厦门新地标的土耳其冰激凌，西安的摔碗茶以及可以占卜的 答案茶 。它们的火爆不是用幸运一词可以解释的，新奇、有趣、易传播、有感染力都是几款“网红”的共同点。

任何偶然的成功都是必然的结果。动点科技采访到答案茶董事长的张津瑞，了解了关于答案茶的偶然与必然。

做茶饮是一个偶然事件

2016 年 4 月，长期混迹于互联网行业的连续创业者张津瑞与几位在圈内小有名气的好友聚在一起，预谋着“搞事情“，一件可以不落俗套，又富有创意和科技感的事情。他们分析社会上存在的痛点，发现现实中迷茫、困惑、承受着无处不在的压力是城市青年的通病，似乎每个人都在寻找着答案，但没有人知道答案在哪里，或者什么是正确答案。张津瑞他们决定扮演这个给出答案的”上帝“角色——研制一款可以解答任何问题的机器。

经过不断的研发测试，直到 2017 年 10 月，这款名叫“答案生成器“的人工智能才面世。“这款机器特别又不容易模仿的地方在于它是纯随机，切中问题的同时产生什么样的答案完全不可控。它可以通过不断的自主学习和大数据的更新迭代，不断的丰富网络体系，从而生成更贴切问题或者个性化的答案，就是我们现在所讲的机器学习。”张津瑞介绍说。

而如何把这款机器推广出去，以怎样的方式进入到大众的视野是张津瑞和他的合伙人们要思考的下一个问题。衣食住行无疑最容易沉淀到人们的生活中，选对赛道，创业便成功了一半。

张津瑞想做一个大胆的业态碰撞，把答案生成器与茶饮结合在一起，于是第一杯答案茶便诞生了。“ AI + 茶饮”的结合原理在于：通过图像识别技术扫描奶茶腰封上的字，抽取关键词，在答案库中索检匹配度高的答案，用 3D 打印技术把问题打印在奶霜上。所有门店的答案生成器数据，均留存在总部的主控系统中，可同步迭代版本。 SaaS 系统则可以管控、收集门店经营信息、客户信息。

2018 年 1 月，答案茶第一家试验店在郑州一家商场开业，同时第二天答案茶运营团队便在各个短视频平台投放视频。

成为网红是偶然？

深谙互联网传播之道的答案茶团队，在测试了微博、快手、抖音、西瓜视频、火山小视频等短视频平台后，发现抖音与答案茶用户重合率最高，便根据抖音的调性、线上线下客户反馈，不断完善产品。截至目前，答案茶抖音号目前总播放量目前超过 5500 万，点赞超过 110 万。新奇，有创意又吊人胃口的形式也引发顾客自发制作上传视频，答案茶在抖音上掀起了一股热潮。

成为一家网红店，对于张津瑞来说，可能不是初衷：“我并没有想打造一个所谓的网红店，只是觉得在互联网的传播会让它更有价值。我不认为这是冲突的，我们是经过研究互联网传播方法论，利用互联网来打造产品，传播品牌价值。我们是用心来做这件事情，并不只是一个虚有其表的噱头。”

“网红”在这个不断更新迭代时代似乎不是一个褒义词，更像是一束烟花，绽放时灿烂无比但坠落时便会转瞬即逝。张津瑞也不太喜欢这个词，但也不畏惧：“很多产品爆发都会有缘由，我们在设定产品之前，实际上经过很长一段时间打磨。除了历时一年多研发的“ AI + SaaS ”系统，对很多细节做了调整。比如经过计算我们把腰封提高了 1.5 厘米，以便于顾客可以同时拍到问题和答案；比如问题从机打改成顾客手写，这样提高参与感，增强传播欲；比如在奶盖上设计封贴，让顾客体验到揭开答案的仪式感……“张津瑞一口气举了很多例子。

真正意识到答案茶火了是什么节点？

“ 3 月 10 号！”张津瑞脱口而出。一夜之间，抖音的播放量超过了百万，第二天，答案茶总部挤进来了一千二百多名加盟商。“有点夸张，我们没有留下任何联系方式和加盟信息，他们都是自己查工商信息的注册地找上门来的。”张津瑞回忆说。“甚至在答案茶门店排起的长队中有一半是来寻求加盟的。”

为防止过度扩张，答案茶总公司河南盟否网络技术有限公司于 3 月 14 日公开宣布停止招商加盟。两个月时间，答案茶在全国扩张至 400 多家门店。

即使在关闭加盟之后，各地仍有各式各样的“答案茶”冒出，这也是张津瑞团队最头疼的事情。在国内对于商标保护的意识淡薄的处境下，山寨是一个常见甚至猖狂的现象。即便答案茶联合百度、美团和微博做持续性的打假，但光靠打假不能彻底解决问题。张津瑞团队意识到最重要的事情是修炼内功，进行产品升级，保证加盟商的落地运营。

如何长盛不衰？

如今的奶茶市场可以说是硝烟四起云谲波诡，一家兴起一家落的景象并不鲜见。奶茶作为中国食品行业中成长速度最快的几个市场之一，庞大的市场规模不断吸引着越来越多的奶茶从业者加入其中。现在五步一家店的奶茶竞争热度和日趋饱和的奶茶市场使消费者的忠诚度降低， 如何保持较高的关注度是答案茶应该考虑的问题。

张津瑞透露，答案茶在商业模式、玩法创新方面，会陆续推出买单茶、表白茶等。其中买单茶主要 To B，比如某品牌／明星回馈粉丝，可联合答案茶出定制款，进行跨界合作；表白茶主要 To C，顾客可以把悄悄话打在茶上送给表白对象。

“答案茶是一个可以占卜的茶，但不仅仅是可以占卜的茶。” 张津瑞说道。“我们更希望答案茶是一个媒界化的内容载体。我们近期也在谈一些 IP 的合作，比如与武林外传合作，下个月的话还会跟扶瑶合作。答案茶的核心价值还是没有变，我们想要用户在解决物质需求的时候，也能得到精神世界和心理上的安慰和满足。”

截至目前，答案茶迅速在全国展店至 417 家，平均每家门店日销售 400 杯答案茶。张津瑞告诉记者，他们经常碰到一些人从国外飞回到国内购买一杯答案茶的案例。答案茶为什么会这么火？给予一份答案的意义本身已经超过了茶饮自身价值。

“其实答案茶并不是为人们起到一个占卜的作用，只是为人们肯定了最初的想法。”张津瑞说道。

答案茶的团队除张津瑞外，另外两位创始人也在互联网营销方面各有建树。 答案茶创始人 & CEO 谷铁峰曾前后于美的和 UU 跑腿从事市场类工作，曾任职 UU 跑腿联合创始人，擅长互联网营销和话题制造。另外一位 90 后联合创始人秋涵，善于从年轻人的角度出发，制造贴合年轻人兴趣的话题。

对于网上流传的答案茶融资消息，张津瑞予以否认，称答案茶至今未曾进行过融资，未来或根据商业规模拓展情况考虑融资。