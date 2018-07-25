福特拟投 40 亿美元成立自动驾驶公司；腾讯拟投资印度酒店 OYO Rooms |早 8 点档 新闻

福特拟投 40 亿美元成立自动驾驶公司

据 路透社报道 ，7 月 25 日， 福特 汽车 公司表示将成立子公司福特自动驾驶汽车有限公司，并预计在 2030 年之前对其投资 40 亿美元。福特表示，40 亿美元的投资包括去年在 Argo AI 宣布的 10 亿美元投资。

福特汽车表示，新公司将包括自动驾驶系统集成、自动汽车研究和高级工程三大部门。目前自动驾驶部门和电气副总裁谢里夫•马拉卡比（Sherif Marakby）担任该公司 CEO 一职。

福特自动驾驶汽车有限公司将坐落于福特位于底特律的科克镇（Corktown）园区，并将持有福特在 Argo AI 的股权。据悉，该公司将在未来 3 年内生产出自动驾驶汽车。

腾讯拟投资印度酒店 OYO Rooms

据 《印度时报》报道 ，印度最大的经济型连锁酒店服务平台 OYO Rooms 计划在新一轮融资中融资 3 亿美元至 5 亿美元，中国互联网巨头 腾讯 有意领投。

报道称，最新一轮融资中 OYO Rooms 估值逾 20 亿美元。对于新一轮融资，除了与腾讯谈判，OYO Rooms 也在与中国其他战略投资者和金融投资者进行谈判。如果获得腾讯或中国其他投资者的投资，则意味着 OYO Rooms 自 2015 年以来将首次获得软银以外的新投资者投资。

据知情人士透露， 此次融资将主要用于拓展中国市场业务。目前在 OYO Rooms 的“国际市场营收”中，中国市场营收占到了约 90% 。

Pinterest 估值 130 亿美元，于 2019 年 IPO

据 CNBC 报道 ，美国图片分享社交网站 Pinterest 将于 2019 年中进行 IPO ，目前估值已超 130 亿美元。Pinterest 在股市中的二级市场交易价格对应的市值在 130 亿至 150 亿美元之间，高于 2017 年 6 月上一轮融资时的 123 亿美元。Pinterest 发言人拒绝对此置评。

知情人士称，Pinterest 在 2017 年广告销售达到了 5 亿美元，成为了大型时尚和美妆品牌的热门聚集地，平台上有 2 亿多月活跃用户。但 谷歌 和 Facebook 在数字广告市场仍占主导地位，据市场研究公司 eMarketer 测算，目前两家公司共计占美国 57% 的数字广告开支。

Uber 在伦敦或面临集体诉讼

据 卫报报道 ，7 月 25 日，伦敦出租车司机协会（LTDA）表示，继打车应用 Uber 获得了在伦敦运营的临时牌照续期之后，目前他们正在考虑对 Uber 提起集体诉讼的可能性。

伦敦出租车司机协会（LTDA）正在就 Mishcon de Reya 的律师进行咨询，若 LTDA 对 Uber 发起集体诉讼，后者可能将面临总额为 12.5 亿英镑的罚单。这场法律诉讼预计将在今年秋天进行，诉讼费用可能高达数千万英镑。

Uber 表示，在不知道 LTDA 可能采取的法律行动的依据的情况下，无法对其举动发表评论。

据了解，LTDA 此前曾对 Uber 提起诉讼，但未获成功。LTDA 称，Uber 的叫车服务实际上已经越界，违反了它的运营许可。

传拼多多 IPO 定价 22.8 美元

据 自媒体“ IPO 早知道 ”消息 ， 拼多多决定在 IPO 价格区间上限的基础上再上调 20% ， 定价 22.8 美元，相当于 288 亿美元市值。据悉，拼多多本次 IPO 发行价格区间为 16-19 美元，由于获得超过 13 倍超额认购，公司决定在价格区间上限的基础上再上调 20% 。

据了解，拼多多将于本周四在美股正式上市，并将通过远程在上海陆家嘴举行敲钟仪式。288 亿美元市值相当于其 2019 年预计净利润的 37 倍市盈率。

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