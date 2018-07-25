大数据服务商极光将于 7 月 26 日在美国纳斯达克上市 新闻

据 新浪科技报道 ，大数据服务商 极光 将于 7 月 26 日在美国 纳斯达克 上市。

据了解，极光的官方名称为深圳和讯华谷信息技术有限公司，创立于 2011 年，其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata 和中国移动等公司。极光致力于为移动应用开发者提供通知推送、短信身份认证和用户分析等服务，业务分为开发者服务、精准营销和数据服务三大体系。极光通过收集时使用 App 用户的配置文件和习惯等数据进行挖掘，帮助应用开发者和其他公司开展用户分析、精准营销，并提供定制的行业分析。目前合作过的知名 App 有：京东阅读、丁香园、美柚、平安好医生等。截至 2017 年末，极光服务了超过 60 万款移动应用，累积覆盖超过 100 亿个移动终端，月活跃设备数 7.5 亿，日推送信息量超过 30 亿条。

此前，极光于 6 月 30 日向美国证券交易委员会（SEC）提交 IPO 招股书。文件显示，极光计划通过 IPO 交易筹资最多 2 亿美元， IPO 承销商为 高盛 （亚洲）、瑞士信贷 证券（美国）和德意志银行证券。

随后，极光路演 PPT 也随之曝光。根据路演 PPT，极光大数据上市地点为纳斯达克，股票代码为 JG 。发行区间为 8.5 到 10.5 美元每 ADS ，预计 2018 年 7 月 25 日公布最终的发行价。