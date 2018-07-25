Line 的最新收购显示其对游戏的认真态度 新闻

Line 日前收购了名为 NextFloor 的韩国工作室，在游戏领域投下更多赌注。收购金额没有公开。

NextFloor 将与 Line Games 合并。前者的作品有《Dragon Flight》和《Destiny Child》等。自 2012 年推出以来，《Dragon Flight》已经吸引了 1400 万玩家，这款游戏巅峰时期每日收入达到 100 万美元。《Destiny Child》于 2016 年上线，在韩国排行榜上名列前茅，同时在日本、北美及其他地区广受欢迎。

Line 自己的游戏专注于其消息应用，用户可以通过 Line 应用加强游戏的社交属性，并为公司带来更多收入。 根据 App Annie 的数据 ，除了蓬勃发展的贴图表情业务的收入外，游戏中的应用内购买使 Line Japan 成为去年收入最高的非游戏应用发行商，其在全球的排名更是达到第四。

但是，尽管收入上取得了成功，Line 仍在努力成为一家全球性的消息应用巨头。WhatsApp 和 Facebook Messenger 每月的用户数超过 10 亿，而 Line 在一段时间内用户数一直停留在 2 亿大关。其中大部分来自 4 个国家和地区：日本、台湾、泰国和印度尼西亚。虽然 Line 已经能够利用乘车和支付等额外服务来占领这些市场，但其肯定会受到那些国际上更成功的竞争对手的压力。

考虑到这一点，在游戏领域投入更多是有道理的，Line 表示计划从今年下半年开始关注非移动平台，包括 Nintendo Switch 和其他游戏主机。

Line 于 2016 年在美国和日本两地 双重上市 ，募集资金超过 10 亿美元。