美团发布无人配送开放平台，外卖将实现人机混送

7 月 25 日下午消息，美团 点评今日宣布推出美团无人配送开放平台，无人配送新款概念车和无人机首次亮相。据了解，该款概念车采用 L4 级别自动驾驶技术，使用激光雷达、超声波、摄像头等多传感器融合方案，具有城市道路低速自动驾驶的通行能力。

美团联合创始人、高级副总裁王慧文在现场展示了美团无人配送车首次从 B 端到 C 端的配送全流程。美团称，此次发布的无人配送开放平台，旨在构建一个完整产业生态圈，是美团通过开放自身多重场景与能力，联合各界合作伙伴共同打通无人配送在“产学研用”全生命周期链上的关键环节，用无人驾驶技术打造友好交互智能配送生态开放平台，加速无人配送行业发展。

据介绍，自 2018 年 3 月至今，美团无人配送开放平台已经完成了在朝阳大悦城的 B 端测试运营，以及深圳联想大厦的 C 端试运营，并在上海松江大学城实现了从 B 端到 C 端的完整闭环运营。截至目前，在松江大学城内，由无人车配送的美团外卖订单已经超过 1000 单／天。

美团无人配送部总经理夏华夏表示，美团无人配送将向合作伙伴开放丰富场景、技术能力、运营能力、行业规范四种能力，与合作伙伴一起推动整个无人驾驶技术的落地和发展。目前美团无人配送开放平台集合政府、高校、企业三方力量，已经吸引包括清华大学、加州伯克利大学、北京智能车联产业创新中心、华夏幸福、Segway 等近 20 家国内国外合作伙伴加入。

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