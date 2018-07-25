Uber 的自动驾驶车以完全人工驾驶的形式重返道路 新闻

在亚利桑那州坦佩市发生 致命车祸 后， Uber 决定 不再在亚利桑那州进行自动驾驶测试。今天，该公司发布 新闻稿 表示将重新启动自动驾驶车辆测试，但是是以人工手动驾驶的形式。

Uber 表示，测试车辆上会安排两名测试人员，其中一名是经过特别训练的负责驾驶的专员，测试过程中他将完全进行驾驶，另一名则会负责纪录测试过程。另外，测试系统还加入了碰撞检测系统，该系统将在测试过程中完全启动，可以发出碰撞预警，起到警示驾驶员的作用。

针对手动驾驶的测试方式，Uber 表示这样做可以获得真人驾驶者在不同情况下的真实反应，测得的数据可以帮助其重构自动驾驶地图，进一步提升自动驾驶系统的性能。

Uber 还为每辆自动驾驶车配备了驾驶员监控系统，该系统将在车辆使用时开启。系统将实时跟踪驾驶员行为。如果检测驾驶员分心等疏忽情况，系统会通过音频提示驾驶员。 Uber 表示，该系统还会向远程监控人员发送警报，他们将在评估情况后采取适当的措施。

在测试车辆中用以显示行驶方向和车辆各项参数指标的平板电脑也得到了改进，减少了测试人员在驾驶过程中可能出现的分心情况。另外，驾驶员也经过了诸如防御性驾驶、分心驾驶等培训。

3 月 18 日晚，Uber 的一辆自动驾驶汽车在美国亚利桑那州坦佩市撞倒一位 49 岁的女性，当时这名女性被立即送往医院，最终不治身亡。

美国国家运输安全委员会于 5 月底公布了本案 调查结果 。结果显示，事发前 6 秒时，自动驾驶汽车便检测到了遇难者，但车辆并没有停止前进，因为紧急刹车已被禁用。