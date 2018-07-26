优客工场宣布与爱特众创达成并购合作意向 新闻

在 并购上海共享办公企业 Workingdom 两周后，优客工场于 7 月 23 日正式与爱特众创达成并购合作意向。这是进入 2018 年以来，优客工场完成的第五宗战略并购合作意向。

战略合并后，优客工场将与爱特众创整合双方资源，共同打造以厦门为核心的东南沿海区域共享办公平台。

作为厦门本土的共享办公品牌，爱特众创成立于 2015 年，由美图董事长、著名天使投资人蔡文胜，以及英诺天使基金合伙人姚锦程等人共同创立。爱特众创以共享办公领域为主，配套孵化器、加速器、天使投资等服务。截至目前，爱特众创已覆盖厦门全岛 6 个办公空间、总面积 15000 多平方米、共入驻 300 多支团队、2000 多位各行业的优秀从业者在这里办公、入驻团队估值超过 50 亿人民币。

2018 年，优客工场的整合并购亦在加速。今年第一季度，分别完成了对洪泰创新空间的全资并购以及无界空间的并购；4 月份，优客工场又宣布并购 Wedo 联合创业社。随后在 7 月 12 日，宣布战略合并 Workingdom。目前，优客工场在北京运营近 60 个场地，深圳运营近 20 个场地，管理面积超过 250000 平方米，提供近 30000 个工位。优客工场目前已正式完成 C+ 轮融资，估值超 110 亿元，在全球 35 座城市布局了 160 个共享办公空间。