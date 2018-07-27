移动大数据服务平台极光 宣布，昨日晚间公司正式登陆纳斯达克（NASDAQ），股票代码为 JG，并于当天首次公开发行 9,060,000 股美国存托股票创始人兼 CEO 罗伟东与联合创始人兼总裁陈菲，在纳斯达克的交易首日，盘后收报 8.65 点，盘中走势最高值 9.8 点，高于发行价 3.53%。

极光成立于 2011 年，是中国领先的移动大数据服务平台，其团队核心成员来自腾讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata 和中国移动等公司。公司专注于为移动应用开发者提供稳定高效的服务，包括消息推送、即时通讯、统计分析、社会化组件和短信。截止到 2018 年 6 月份，极光已经为 34.4 万移动应用开发者和 88.7 万款移动应用提供服务，其开发工具包（SDK）安装量累计近 150 亿，月度独立活跃设备近 10 亿部。全球知名咨询公司 Frost & Sullivan 年发布的 2017 年行业报告显示，极光占据了推送产品市场份额第一名的位置。

极光创始人兼 CEO 罗伟东表示：“今天极光成功在纳斯达克上市，我感到非常自豪，也感谢每一个‘极光人’的努力，感谢各位股东和客户对于极光多年来的支持与肯定！成立至今，我们秉持初心，稳步前行，坚信数据改变世界。在今天，我们开启了全新的发展篇章。未来我们还将继续致力于提升商业和社会的运营效率，优化决策制定。” 2017 年，极光全年营收达 2.847 亿人民币， 相较于 2016 年的 7032 万人民币增长了 304.9%；在截止到 3 月 31 日的 2018 年第一季度中，极光的营收为 1.264 亿人民币，相较去年同期的 3199 万人民币增长了 295.1%。