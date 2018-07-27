Opera 今日在美国纳斯达克挂牌上市，周亚辉身价将暴涨十亿 新闻

正如我们此前的报道—6 月 29 日，Opera 正式向 SEC 递交 IPO 申请 ，计划在纳斯达克上市。美东时间 7 月 27 日它正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“OPRA”，SEC 的公开招股书显示 Opera 此次 IPO 的最终每股定价为 12 美元。

根据 Opera 招股说明书更新文件，其将在首次公开募股（IPO）中发行 960 万股美国存托凭证，相当于 1920 万股普通股，发行价格区间定为 10 美元至 12 美元。预计最高募集 1.32 亿美元。据悉，Opera 已经获得了超过 20 倍的超额认购。根据发行价格，Opera 的市值大约为 14 亿美元。

持股比例方面根据招股书显示，昆仑万维创始人周亚辉实益拥有 Opera 的 1.35 亿股普通股，持股比例为 67.5%。奇虎 360 公司董事长周鸿祎实益拥有 Opera 的 4675 万股股份，持股比例为 23.4%。

招股书还显示，Opera2018 年第一季度运营利润为 980 万美元，高于上年同期的运营利润 80 万美元；2018 年第一季度净利润为 660 万美元，高于上年同期的净亏损 20 万美元；2018 年第一季度调整后未计入利息、税费、折旧和摊销之前的利润为 1560 万美元，好于上年同期的 60 万美元；不按照国际通用会计准则，Opera 2018 年第一季度调整后的净利润为 990 万美元，好于上年同期的净利润 80 万美元。

另据最新数据显示，Opera 平均月活跃用户达 3.217 亿人，其中智能手机和 PC 用户达到 2.394 亿人。用户每日使用浏览器的平均接近 32 分钟，比 2017 年同期的 23 分钟增长了 40.4%。

图片来自于 Opera 官网