Opera 有望在 7 月 27 日登陆纳斯达克 新闻

美国财经网站 IPO Boutique 公布的信息显示，著名网络浏览器 Opera 的母公司 Opera Limited 将在 2018 年 7 月 27 日于美国纳斯达克挂牌上市，股票代码 OPRA。

IPO Boutique 网站信息显示，Opera 此次 IPO 的承销商为中金公司（CICC）和花旗集团（Citigroup），Opera 将以每股 10 到 12 美元的价格，发行 900 万股。

Opera 最初作为挪威最大电信公司 Telenor 的研究项目于 1994 年推出，并在次年被 Opera 软件收购。除浏览器外，Opera 还尝试推出过多种不同的服务，包括手机应用商店、社交网站、VPN 等。

目前 Opera 品牌已经属于中国科技公司昆仑万维，昆仑万维科技和奇虎 360 牵头的中国投资者联盟金砖资本管理有限公司在 2016 年以 6 亿美元的价格收购了 Opera，原 Opera Software ASA 在同年 11 月更名为 Otello Corporation ASA。除了 Opera，昆仑万维还是著名同志社交平台 Grindr 的母公司。

图片来自 Opera