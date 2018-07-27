软银的二维码支付业务 PayPay 今年秋季推出 新闻

软银公司（SoftBank Corp）今天宣布与 Yahoo 日本公司（Yahoo Japan Corp）成立的合资公司 PayPay Corporation 将在 2018 年秋季推出基于二维码的移动支付服务 PayPay。

PayPay 正是不久前报道中提到的 与印度 Paytm 合作推出的移动支付服务 ，Paytm 将提供相关技术和移动支付方面的专业知识。

软银表示，包括纸币和硬币在内的现金依然是日本民众所使用的主要支付方式，而目前无现金支付的比例在 20% 左右，日本政府希望能够在 2025 年之前将无现金支付的比例提升到 40%，并 希望在未来达到 80%，成为全球无现金支付比例最高的国家。

PayPay 的使用方法将和中国目前流行的支付宝和微信支付类似，用户通过 PayPay 应用或直接使用 Yahoo! JAPAN 应用 都能进行支付。与此同时，目前已经拥有超过 4000 万用户的 Yahoo! Wallet 也将终止手机支付功能。

PayPay 的出现将对同样采用二维码支付的 LINE Pay 构成威胁。SoftBank 表示，通过二维码支付方式，加盟店将可以在未来 3 年内免费使用 PayPay 支付，LINE Pay 刚好也在不久前宣布 8 月开始进行 为期 3 年的加盟店免费使用活动 。

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