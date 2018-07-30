Coookie9：要做饼干界的 Supreme ，这位台湾创业者是如何把饼干做高级的？| 创业 初创公司报道

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位于魔都市中心的大悦城，交通便利，品类齐全，装修时尚，被评为魔都最受欢迎的商场之一。

摩坊 166 处于大悦城的 8、9 层，汇集了四十几间风格迥异的特色店铺，主场景由怀旧的红砖墙搭建，采用后现代工业化的装修风格，打造出集原创、手作、情调、风味、夜宵为一体的特色街区，成为魔都年轻人潮流打卡地标。

Coookie9 便是其中一家极具特色的高级饼干专卖店 &饼干制作工坊。路过其门店时会被透明橱窗里巨大的烘焙机器吸引，从饼干原料调制，模具制作，裱花装饰到从烤箱里取出精美的饼干成品，制作过程顾客一览无余。Coookie9 的创始人 Sam 介绍到，Coooike9 在做的就是分享制作甜点的乐趣，从制作过程到品尝味道都能体会到幸福感。

店内不像寻常甜品店设置休闲聊天的桌椅，只有一排专业的手工制作台。墙上挂着小黑板上写着当日烘焙课的排期，顾客到店可以购买饼干也可以现场制作。Sam 是一位非常有礼貌的台湾人，带领记者一边参观一边介绍饼干的种类，制作工艺，装饰品，对饼干制作的熟稔程度俨然一位甜点专家，很难想象 6 年前，他还是位聚焦于电子科技类的创业者。

台湾创业者的“大陆梦”

Sam 生于台湾一个普通家庭，因为小时候对橱窗里玩具渴望又不可得的心情让他从小便立志要创造一番事业。大学期间，Sam 就开始创业，97 年创立第一家公司，做开发高精密度的过滤设备，很快便赚到了第一桶金。2000 年，Sam 第一次来到广州拜访客户，无意间发现自家公司常年供应商就来源于广州。Sam 像发现了新大陆一样，他特地考察了一番大陆的发展状况，并毅然决定离开生活了二十几年的台湾来深圳开启新篇章。“当时的深圳，我看到遍地都是机会，无论是科技，互联网还是餐饮都前途无量，就像是创业者的天堂。” Sam 回忆说。

当时电子类产品正处于黄金时期，Sam 在深圳开 MP3 加工厂产品远销至海外，代理美国欧洲顶尖的电子产品到全国的渠道，生意做得风生水起。“当时我们一个月大概出口 50 万台，分发到欧洲 2000 多家乐福，月收入可以达到几千万。” Sam 回忆起来还是难掩自豪的神情。当时的他还是个二十几岁的年轻人，手下已然有上千名员工。

不过，商界历来风起云涌、变幻莫测。而后的几年，Sam 的工厂抗住金融危机等的洗礼，却没有捱过 SARS 病毒的肆虐，国外客户不再接受国内的供货，完全依靠出口的工厂一夜之间从月收入几千万到赤字 。难以为继的状况摆在他面前的第一道难题是裁员，面对一起打拼的员工，他百感交集“我想起我前老板讲过的话，当你处在一个高处的位置，无论决定是对是错，你都要做。而且管理好情绪，没有人可以分担痛苦，记住要表现的很强大。”

创业就像是一场修行，Sam 说道。

餐饮业是 Sam 一直感兴趣却没有尝试过的行业。直到 2013 年，Sam 遇到了面包新语的董事长，两人合伙投资了北京一家铁板料理店，才正式转向餐饮业。问及创业方向变化如此之大会有何不适，Sam 说：“创业是一个讲究逻辑性的过程。工厂的标准化管理应用到餐饮行业还是很容易上手的，对我来说，依旧是管理和运营的业务。” Sam 哈哈一笑说“管理过上千人的工厂对于只有几十个人的餐厅来说，算小菜一碟啦。”

实施严苛的工业化标准之后，这家料理店在 Sam 的管理下，从一家大众化餐厅逐渐成为一家有稳定客流量的高端料理店。在这期间，Sam 积累了丰富的企业标准化生产和管理经验，同时也保持与各行业人脉的来往与交流。收入逐渐稳定之后，他也看到了本身的局限性。

“ 2012 年的时候 外卖 还没有普及。餐厅很难解决一公里之外的问题。加上我之前擅长做流通行业，所以觉得餐厅在销量上有些局限。”

一次偶然的机会，Sam 与餐厅常客噶玛妮妮熟识。妮妮是一名 90 后明星的服装设计师，但同时还拥有出色的甜品制作手艺。在她的顾客名单中，还不乏有王菲、周迅这样的明星顾客。

妮妮的出现令正在找寻能创造价值并且具有流通能力项目的 Sam 眼前一亮，二人也通过多次的沟通达成创业意向。

Sam 认为当时的市场上，蛋糕类的店铺很多，但知名的饼干类几乎没有。国内市场上流通的趣多多、奥利奥、旺旺仙贝等饼干品牌，正逐渐丧失新一代年轻人的市场。基于对市场的冷静分析，他们决定用法式甜品的做法将蛋糕缩小，像饼干一样方便携带，用纯正无添加的原料创造一种高级的饼干味道。于是，Coookie9 便诞生了。

餐饮界“新手”的逆袭

首家门店便定在魔都大悦城。“上海的消费水平和品牌聚合度，对于我们来说再适合不过了。” Sam 讲道。

从考虑品牌到装修设计，包括采购装潢，加之测试研发一百多种饼干，仅仅用了三个月时间。2015 年 12 月首家 Coookie9 门店正式营业，两位合伙人凭借着各自领域内拥有的广泛资源和人脉，使店铺在开业后便吸引了各界目光，其中不乏偶有明星探店。

Sam 开始便将 Coookie9 定位于高端优质品牌，所以对产品和原料的挑剔近乎苛刻。前期研发时尝试过上百种的饼干种类，但最终脱颖而出上市售卖的就只有三大系列。包括口感较脆的“经典系列”，软饼干“海绵系列”，含有夹心的“夹心系列”，以及为“小王子”定制的饼干，中心的一点红色代表小王子的玫瑰。

因口味独特，包装精美获得认可之后，Coookie9 不断加入创意和故事元素，比如“迷你居酒屋”是海鲜风味夹带芥末的呛辣味，“同仁堂”具有焦糖、咖啡、核桃、陈皮等多个层次的味道，“爱虾式”融合了深海白对虾和纯天然新西兰黄油，酥脆咸香。饼干名字皆源于原料产地或品类，比如“宇治车站” 选自日本三大名茶之首的京都宇治抹茶与法芙兰娜白巧克力，“巧克力三分熟”则采用的是法国法芙娜圭那亚纯度 70％ 的黑巧克力。

Coookie9 与创意和故事元素的融合，赋予了饼干更深层次的内涵，同时吸引了众多知名 IP 来寻求合作。在合作 IP 的选择上，Sam 也有着一套自己的选择标准。“我们所选择的 IP，和 Coookie9 的整体调性一致，要优质、有趣又很有故事，因为 Coookie9 是通过味觉来讲故事的品牌的。” Sam 解释。

目前，Coookie9 已与《大鱼海棠》《大闹天竺》等电影推出合作款，与飞天小女警、日本“屁桃君” 推出了联名款，或文艺或诙谐可爱的包装形象推出后便受到了广泛的欢迎。

创业就像一场修行

Coookie9 创立三年以来，如今在上海、北京、南京、重庆等地有 8 家门店（其中 5 家直营）。Coookie9 的线下客单价是 200 元，线上客单价 400 元，月流水方面，线下平均每家店淡季在 20 万元左右，旺季在 50 万元。同时，Coookie9 于去年完成数百万美元融资，目前正在准备 Pre-A 轮。从数据来看，Coookie9 一路走来顺风顺水。

Sam 回忆起来，还是时常在寻求融资的时候受到质疑。“在谈融资时，经常会被问及为什么不做爆款产品，或者为什么不做一家网红店。我觉得能够快速挣钱当然是好事，但是如何能长期运营下去才是创业的初衷。网红店带来的流量就像是一个抛物线，产品没有准备好受到那么多人关注的时候最容易被抛弃，所以我们现在更重要的是积累。优质的东西可能被接受得比较慢，但是更能经受时间的考验。”

基于此，Coookie9 实施“高维打低维”发展战略。把普通饼干上升为高级时尚品的做法也弥补了国内高端饼干品牌的空白，这也令 Coookie9 更准确地吸引自身品牌定位的受众，在市场中更具有竞争力。“我们在做饼干，其实更多的做内容载体。未来我们将尝试更多的跨界合作，比如在谈的每日优鲜，施华洛世奇等合作，未来的传播的品牌价值充满着无限可能。我们要做饼干界的 Supreme。” Sam 自信满满地说。

采访接近尾声，Sam 身旁放了一个小型拉杆箱，结束后他还要赶往北京商谈客户。时间紧张但整个交谈过程中，Sam 依然有条不紊淡然自若。“创业二十多年，慢慢磨平了我很多棱角，管理情绪，管理时间这些都是必修课。”

“创业就像一场修行。” Sam 又重复了一遍。