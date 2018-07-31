索尼公布 2018 财年第一季度财报：PS4 销量达 8220 万台 新闻

7 月 31 日消息，今天索尼公布了 2018 财年第一季度的财报，索尼第一季度营收为 1.9536 万亿日元（约合 175.8 亿美元），较上年同期的 1.8581 万亿日元增长 5%，净利润为 2264 亿日元（约合 20.4 亿美元）。

在索尼整个公司的财报中， 索尼 的游戏和网络运营部门总收入位列第一，由于此前已经传出 PS5 将于 2020 年推出，PS4 已经处于生命末期，受此影响，这一季度，PS4 销量为 322 万台，稍少于去年同期的 472 万套，尽管如此，PS4 累积销量还是达到了 8220 万台，索尼希望在 2018 年能够卖出 1700 万部 PS4，并预计到 2019 年 3 月时 PS4 的总销量能够突破 9600 万套。

同时，PS4 软件销量也令人惊喜，上季度为公司创收 4721 亿日元（约合人民币 290 亿元），运营收入也达到了 835 亿日元（约合人民币 51 亿元）。

与之形成鲜明对比的则是索尼移动通信部门，财报显示，该部门上季度营收 1325 亿日元 (约合 11.92 亿美元)，较上年同期的 1812 亿日元下降 27%。上年同期该部门实现了 36 亿日元的营业利润，但上季度却亏损了 108 亿日元。