独家干货分享！看硅谷顶级孵化器 YC 如何在中国投资 观点

YC 曾于今年四月登陆中国， 那么它的中国投资策略是什么？对中国科创走出去的可能性又有怎样的看法呢？

中国科技和创新生态圈极具活力，受到了全球的关注，著名的硅谷孵化器 Y Combinator 也将目光落在了中国市场。YC 曾于今年四月 登陆 中国， 7 月 29 日，动点在科技寺举行了沙龙活动， 邀请到 YC 合伙人兼中国区负责人埃里克·米奇克维斯基（Eric Migicovsky）对话动点科技资深作者兼 Village Capital 前副总裁 Daniel Hsu。他们深度探讨了 YC 的中国投资策略以及中国科创走出去的可能性。

从硅谷到北京

“人们很容易否定一个想法。”埃里克说。对尚未成熟的想法持有批评和怀疑态度很容易对创业公司未来发展造成负面影响，埃里克解释到，与其对新想法进行质疑，硅谷精神的核心是反问这些想法的可行性 ，这对外人来说可能有些“愚蠢”。

YC 刚刚来到北京，并致力于传播这一精神。 YC 对全球技术生态系统的研究显示，中国市场具备其独有特点，与世界上其它的创新中心（如伦敦）截然不同。

“北京是第一个不依赖硅谷的科技生态系统。”埃里克说，“中国体系正在培育独特的国内市场和商业模式。同时，它整合了一些最先进的技术和商业趋势。这使我们坚信北京未来将在全球处于领先地位。”他补充道。

主场优势和出海

在整场活动中，埃里克和 Daniel 的对话显示，“巨大的规模扩张能力”和与政府的紧密联系是中国科创生态的两大特点。

从创业模式来看，埃里克认为中国创业公司的规模化能力往往带来指数性增长，这集中表现为显著的扩张和市场份额占有增长。然而， 可持续性和盈利能力是隐藏的症结。“对于（早期）创业公司来说，在盈利之前扩大规模非常危险。” 埃里克说，他认为稳定而强大的生态系统需要长远眼光和全球经验来巩固。

同时，中国政府对加速技术开发和投资起到了重要作用，尤其是在政策导向的行业中。埃里克说，YC 建议采用灵活的方法来适应中国环境。 “应该合理利用相应的政策优势，无需执着于处理政策性难题。”这是与当地官方部门保持友好但独立关系的关键。

与此同时， 虽然出海并非所有中国创业公司的必然选择，但国际分工等成熟的海外经验，可以有效提高初创科技公司的运营效率。埃里克说，中国创业公司倾向于“自己做所有的事情”，此种商业思维和实际运营操作还有广阔提升空间。

YC 在华目标项目和区块链

埃里克表示，YC 广泛关注各行业潜力型中国初创科技公司。他们看重的特质包括，产品和解决方案是否适用于特有的广泛用户需求，创始人格局及逆境韧性，目标赛道等。

埃里克也谈到了最新的区块链趋势。他表示，YC 自 2011 年以来一直关注该领域。埃里克说，YC 已经投资了“十几个或二十几个”区块链公司。 Coinbase 是世界领先的加密货币交易所，它在 2012 年加入了 YC 的暑期计划。

埃里克进一步解释说，区块链领域的基础类支撑性技术是 YC 近期关注的焦点。智能合约，能力测试以及赋能区块链应用的基础研发将成为下一个趋势，并亟待密切跟进。

埃里克称 YC 对在华投资项目的数量没有设限。另外，他们正在讨论 VIE 结构，这种结构下投资者所持控制权不受大多数投票权的影响。该结构已广泛用于在华的外国投资，因为它可授予海外投资者决策权，使其在一定程度规避中国政府对外国公司的股权份额限制造成的内部决策限制。

与此同时，YC 为中国创业公司提供的大部分投资基金为美元基金。埃里克称，还有少量人民币基金可用。

本文来自动点科技英文版文章：《Y Combinator talks incubation in China》 by Fiona Zhao

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