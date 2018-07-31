刚合并了 123RF 中国区的这家公司又将收购国内首家专业 PPT 素材平台 新闻

动点科技最新获悉，创意内容互联网公司上海慧岳信息科技有限公司（简称上海慧岳）宣布全资收购国内专业正版演示办公素材平台— 演界网，并与演界网原母公司上海锐普广告公司结成战略合作伙伴。

并购完成后，上海慧岳将拥有品类全面的创意内容一站式服务平台，为广大用户提供优质的正版图片、音视频、设计和演示办公素材和定制化服务。

演界网诞生于 2013 年，是国内专业的正版演示 PPT 素材平台，也是中国首家演示 PPT 素材定制服务平台，拥有国内最大的 PPT 设计师社群之一。平台数万名优质演示办公设计师和数十万正版演示办公素材，为超过百万级的个人和企业用户提供 PPT 模板、PPT 图表、PPT 动画、keynote 模板、演示图片、演示定制等服务内容。

成立于 2014 年的上海慧岳，是国内专业的创意内容一站式服务平台公司。旗下拥有 123RF 中国图片素材库和趣吧网两大平台级产品。123RF 中国是专业的正版创意内容素材库，拥有来自全球超过 30 万名出色的创意工作者提供的超过 1 亿份正版图片素材和数百万正版音视频素材，为中国来自 50 多个城市超过 100 个行业的数千名企业级用户提供创意内容服务，其中包括腾讯、星巴克、国航、可口可乐、欧莱雅、恒大和强生等众多 500 强企业。

此次凭借收购演界网，上海慧岳正式宣告进入办公演示素材及定制服务领域。收购完成后，上海慧岳将能为广大用户提供全方面的正版素材和创意定制服务。而锐普将更加聚焦于非凡演示设计。同时作为战略合作方，锐普将持续为演界网提供优质的办公和演示素材内容及定制服务。