华为在 2018 Q2 超过苹果成为世界第二大智能手机厂商 Apple

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IDC 日前 发布 了最新的智能手机市场数据，报告显示华为保持持续增长势头。根据报告，智能手机厂商在 2018 年第二季度总共出货了 3.42 亿部手机，与去年同期相比下滑 1.8％。

但最值得注意的是，华为在本季度超越了苹果，成为市场份额第二大的智能手机公司。本季度华为共出货 5420 万部手机，市场份额 15.8％，高于去年同期的 11％。

苹果本季度智能手机出货量为 4130 万部 ，市场份额为 12.1％，这一数字比去年同期的 11.8％ 有所上升。

IDC 表示上一季度是自 2010 年第二季度以来，苹果首次没有位列第一或第二位置的季度，不过随着今年秋季推出新的 iPhone，苹果可能会重新回到前两名的位置。

本月早些时候，华为 声称 其有望在 2019 年在智能手机销量上超过苹果。作为参考，苹果 2017 年全年售出 2.15 亿部 iPhone，而华为售出 1.53 亿部。

2018 年第二季度，三星拿下出货量第一名（7150 万部），市场份额为 20.9%，小米、Oppo 位列第四、五，出货量分别为 3190 万部和 2940 万部，市场份额对应为 9.3% 和 8.6%。