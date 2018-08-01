彭博：中国铁塔融资 69 亿美元，为近两年来全球最大 IPO 新闻

据 彭博社报道 ，知情人士透露， 中国铁塔 赴香港首次公开募股发行 IPO 价格定在区间低端，上市后融资 69 亿美元。一位驻香港的中国铁塔代表表示，对该消息无法立即置评。

知情人士称，中国铁塔 IPO 以每股 1.26 港元价格发行 431 亿股股票。先前的交易所文件显示，该股的价格区间为每股 1.26-1.58 港元。其中，包括高瓴资本、Och-Ziff Capital Management Group 和 阿里巴巴 在内的十个重量级投资者同意在 IPO 中购买合计 14 亿美元的股份。

中国铁塔（China Tower）由中国移动、 中国联通 香港和 中国电信 在 2015 年将电信塔资产合并而成。按照营收计算，中国铁塔是全球最大的电信塔服务商。招股书中显示，中国铁塔计划于 8 月 8 日开始上市交易。并且，公司计划将所筹资金中的 60% 用于资本支出方案，其中包括建造新塔和改进现有电信塔。另外 30% 将用于偿还银行贷款，剩下的 10% 作为营运资金。

据彭博汇编的数据，中国铁塔将成为中国邮政储蓄银行 2016 年 76 亿美元上市以来，全球最大的首次股票发行交易。