中国铁塔拟 8 月 8 日登陆港股，预估募资净额约 513 亿 新闻

7 月 25 日，据 中国铁塔股份有限公司 在港交所披露的上市文件称，中国铁塔已向香港联交所上市委员会申请批准根据全球发售将发行的 H 股上市及买卖。预期 H 股将于 8 月 8 日上午 9 时在港交所主板买卖。本次发售股份数目为 431.15 亿股 H 股，香港发售股份数 21.56 亿股 H 股，最高发售价 1.58 港元/股，最低预期将不低于 1.26 港元，代码 0788 。

中国铁塔股份有限公司是由中国移动通信有限公司、中国联合网络通信有限公司、 中国电信 股份有限公司和中国国新控股有限责任公司出资设立的大型通信铁塔基础设施服务企业。上市前，中国移动、中国联通 、中国电信、中国国新分别持股 38 %、28.1 %、27.9 %、6 %。中国铁塔主要从事通信铁塔等基站配套设施和高铁地铁公网覆盖、大型室内分布系统的建设、维护和运营。

本次在港 IPO ，中国铁塔预估，经扣除承销费用及佣金以及全球发售支付的开支后，并假设超额配股权未获行使，将从全球发售获得所得款项净额约 602.16 亿港元（约合人民币 513.365 亿元）。其中，募资额中的约 60% ，即约 361.296 亿港元，预期 51%~54% 用于站址新建及共享改造，约 6% 至 9% 预期用于配套设施更新改造。此外，募资额中约 30% ，即约 180.648 亿港元，预期用于偿还已用作拨付资本开支及营运资金的银行贷款。募资额中约 10% ，即约 60.216 亿港元，预期用于拨付营运资金及用作其他一般公司用途。