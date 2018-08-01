灿星获阿里腾讯 3.6 亿元融资；微软 Office 部分版本将提价 10%|早 8 点档 新闻

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灿星获阿里腾讯 3.6 亿元融资

日前， 证监会上海监管局 发布最新公示显示，正在接受上市辅导的 灿星 ，完成了新一轮的融资。投资方分别是 阿里巴巴 创业投资管理有限公司及背靠腾讯的西藏齐鸣音乐有限公司。据悉，二者分别增资 2 亿元、1.6 亿元，获得灿星 1.17% 、0.94% 的股权。

但在此轮融资过后，相较于去年年底的数据，灿星的估值却减少了约 40 亿元，下滑 19% 。而按照彼时公司方面的表态，计划在 2018 年年初申报 IPO 上市，如今时间已过大半，其上市之路究竟走向何方，仍未可知。

微软 Office 部分版本将提价 10%

据 COMPUTERWORLD 报道 ，从 2018 年 10 月 1 日起，即将上市的 Office 2019 企业版的售价将提高 10% 。这也是 微软 自推出 Office 2010 之后 8 年来首次提高 Office 价格。此次涨价的 Office 2019 是指永久的商业授权版本。该版本仅面向企业提供，可以无限期使用。另外，Office 2019 服务器版本的价格也将上涨 10% 。相比之下，Office 365 并不受涨价的影响。

微软之前曾在官方博客中称：“从 2018 年 10 月 1 日起，我们将调整本地软件 (安装在计算机中) 和云产品的价格。这一系列调整将凸显‘云为先’这一趋势，帮助我们从‘以程序为中心’的定价模式向‘以用户为中心’的定价模式转移。”

一加 Q2 占印度高端市场 40% , 暂居第一

一加 CEO 刘作虎在 微博 称，2018 年第二季度，一加 手机在印度高端市场（3000 元以上）占据 40% 市场份额，首次超越三星、 苹果 成为高端市场第一。

刘作虎援引来自市场研究机构 Counterpoint 研究报告中的数据表示，印度智能手机市场在经历平稳的第一季度后，第二季度又恢复到两位数的增速，达到 19% 。 据悉，一加目前有约三分之一的收入来自印度市场，一加正在推进其在印度的投资步骤。

苹果第三财季大中华区营收增长 19%

苹果公司今天发布了 2018 财年第三财季业绩 。报告显示，苹果 第三财季净营收为 532.65 亿美元，同比增长 17% ；其中大中华区营收为 95.51 亿美元，比去年同期的 80.04 亿美元增长 19% ； 而来自于 iPhone 的营收为 299.06 亿美元，比去年同期的 248.46 亿美元增长 20% 。

据彭博社报道， 苹果 公司的销售额预测超出分析师预期，说明消费者继续抢购该公司的 iPhone 、数字服务和 AirPods 与 Apple Watch 等可穿戴设备。

百度公布第二季度营收：净利润增长 45%

百度 今天发布了截至 6 月 30 日的 2018 财年第二季度未经审计财报。报告显示，百度第二季度总营收为人民币 260 亿元，同比增长 32% ；归属于百度的净利润为人民币 64 亿元，同比增长 45% 。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街 20 位分析师平均预计，按美国通用会计准则计算，百度第二季度每股收益将达 2.62 美元。财报显示，百度第二季度每股美国存托凭证摊薄收益为人民币 18 元（约合 2.74 美元），超出预期。

爱奇艺第二季度财报：营收 62 亿元

爱奇艺 今日发布了截至 6 月 30 日的 2018 财年第二季度未经审计财报。报告显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币 62 亿元，同比增长 51% ；净亏损为人民币 21 亿元，相比之下去年同期的净亏损为人民币 9.532 亿元，同比扩大亏损。

据雅虎财经汇总的数据显示，1 名分析师此前预计爱奇艺第二季度营收将达人民币 48.8 亿元。财报显示，爱奇艺第二季度总营收为人民币 62 亿元（约合 9.325 亿美元），超出预期。

图片：123RF