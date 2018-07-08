TC 杭州 | AI + 娱乐将能擦出怎样的火花？且看爱奇艺 CTO 刘文峰如何说 专题

TechCrunch 杭州 2018

说到爱奇艺，大家可能首先想到的是那个你经常拿来追剧的视频平台，但并不为所有人知晓的是，爱奇艺也是中国最具创新活力的企业之一。他们已经先后推出了电视机顶盒客户端奇异果（银河爱奇艺联合打造），以及奇遇 VR 头盔等多款当时最潮的科技硬件，而且它还是最早打造自制剧的视频平台之一。如今，人工智能浪潮席卷而来，爱奇艺还能为我们带来怎样的惊喜？

近日，在 TechCrunch 国际创新峰会杭州 2018 上，我们特别邀请了爱奇艺 CTO 刘文峰，他为我们分享了爱奇艺在人工智能时代的定位。

AI + 娱乐，未来可期

爱奇艺到底是一家内容公司还是一家科技公司？对于这个问题，刘文峰表示爱奇艺在内部其实也讨论了很久，“一方面，我们觉得自己是一家内容公司，而且更多聚焦在娱乐层面；另一方面，我们又觉得自己是一家科技公司，而且我们有将近 50% 的员工都是技术相关。不过，最终我们讨论认为自己是娱乐公司，是一家科技驱动的娱乐公司。”

刘文峰表示，爱奇艺的愿景是利用技术手段打造出一个新型平台，而这个平台可以让内容更有效地被利用，并更容易转化为“有价值的东西”。

而 AI 自然也就成了打造这个平台必不可少的技术手段。

关于娱乐与 AI 的关系，刘文峰认为，相较于其他场景，娱乐将是 AI 最容易落地的领域，而 AI 也将为娱乐业的效率提升提供重要助力。“我们 2014 年便已经开始布局 AI 了，当时，我们希望利用 AI 技术提升爱奇艺内容的生产制作效率。”具体来说，爱奇艺当时利用 AI 主要做一件事，即进行用户上传内容的查重分析，从而有助于用户及时发现盗版内容，保护自己的版权。

不过时至如今，爱奇艺在 AI 与娱乐的结合方面自然也已经有了更多的应用。刘文峰主要为我们介绍了一款名叫“艺汇”的 app。

据介绍，艺汇主要是帮助导演解决拿到剧本之后的选角问题。“首先，我们会利用智能语言处理将剧本、角色的文字信息，变成结构化的数据；同时，我们会利用深度学习将爱奇艺海量视频中的所有人都识别出来，打造出每个演员能够演什么内容、什么角色的索引。对这两个结构化数据进行匹配，即可大致判断出哪个演员更适合新剧本中的哪个角色，此后，导演可以更有针对性地挑选演员来试镜，从而提高导演、制片人的选角效率。”

另外，刘文峰还介绍，通过分析视频每一个镜头对应的演员是谁、他有什么动作、什么表情，用户看这个镜头的时候写什么内容，发什么弹幕，还可以判断出用户对这个演员的喜好，而这不仅可以帮助导演选角，甚至可以预测超级巨星的产生。

爱奇艺在 AI 时代下的优势

如今的 AI 领域，其实早就已经挤满了大大小小的创业者，除了爱奇艺以外，业内还有很多视频企业、娱乐公司都在布局 AI 与大数据。那么，爱奇艺的优势在哪里呢？

“爱奇艺技术投入很大，有将近 50% 的员工是技术，另外还有很重要的一点是爱奇艺有大量的专利，提交了超过 5000 件专利申请，这在中国的互联网公司是相当大的。”刘文峰说。

除了技术之外，刘文峰认为爱奇艺的另一大优势在于“爱奇艺拥有最懂娱乐的团队”。“我们有真正自己的工作室去创造内容，对内容有非常深度的了解，这些可以用来反哺技术，可以让技术进一步往前迭代。”

“一个 AI 模型放在这儿，如果不对它进行训练和不断的调试，不断的针对外部环境进行迭代的话就没有用。”因此，刘文峰甚至表示其现阶段丝毫不担心 AI 模型或者算法的泄漏，“只要我们有底层的数据和能够训练这个模型的人，那一切都不是问题，而这便是我们最强的优势。”

硬件是服务于用户的

众所周知，爱奇艺手下也有很多诸如 VR 头盔等智能硬件产品，那么，对爱奇艺而言，智能硬件到底是怎样的一种存在？

对此，刘文峰介绍，爱奇艺并不是为了做硬件而做硬件，爱奇艺做硬件是为了服务于客户，为了让用户能够体验到更好、极致的体验。“比如我们做 8K 显示屏的 VR 头盔就是希望让用户知道最好的用户体验在哪里。”

当然，爱奇艺做硬件的最终目的其实还是在于内容。“我们希望这些硬件能够给整个硬件产业带来一个指导，大家都可以做这么好的硬件，那时，爱奇艺就可以与他们进行内容合作了。”刘文峰如此表示。

最后，关于区块链，刘文峰透露爱奇艺内部有一个“非常小”的团队正在研发区块链项目，“目前项目还在预演阶段，项目方向可能是将区块链应用于版权保护。”