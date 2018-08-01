重磅！消息称 Google 将推出符合中国法律的搜索引擎 新闻

Google 最近在中国市场动作频频，除了去年的 Google 翻译和人工智能中心，这家公司还专门推出了 中国版 Files Go，与 小米 、 京东 展开不同领域的合作，并在最近推出了一款 微信小程序 。

种种迹象似乎都表明 Google 对重新进入中国市场的兴趣，根据 The Intercept 获得的 Google 内部文件以及知情人士的消息，接下来要重返中国市场的可能是 Google 对一般用户而言最重要的业务 —— 搜索引擎。

Google 的这一计划代号为“Dragonfly”，这名知情人士透露，该计划旨在推出一款符合中国法律的搜索引擎产品，并在去年春季以来就一直在进行，首席执行官 Sundar Pichai 在 2017 年 12 月与中国政府官员会面后，Google 加速了这一计划。

Google 的开发人员和工程师团队创建了一个定制的 Android 应用，其中有不同版本被命名为“Maotai”和“Longfei”。Google 已经给中国政府一个 demo 版本，而最终版本将需要等待批准，预计会在未来六到九个月内推出。

按照中国法律，微软、苹果等外国公司都在中国大陆境内建立了服务器，微软的搜索引擎 Bing（必应）一直都有针对违法和不良信息进行过滤的功能，而苹果也在去年宣布与 云上贵州 达成合作，并在今年将 iCloud 中国区的运营交由后者来负责。

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