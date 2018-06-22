消息称 Google 和京东的合作协议还包括帮助前者在中国销售智能音箱等硬件产品 新闻

上周末，Google 宣布将以 5.5 亿美元 现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系，共同开展电子商务业务。最新报道显示，该交易背后还有更多细节——Google 对通过京东在中国销售硬件比较感兴趣。

The Information 报道称，Google 和京东签署的协议将于今年 11 月生效。

在商谈期间，据称两家公司探讨了通过京东电商平台销售 Google 家庭智能音箱等产品的可能性。Google 希望通过在中国销售硬件，来激发消费者探索公司的其他应用程序的兴趣。据报道，消息源指出销售硬件对于 Google 回归中国来说也是一个争议较小的方式。

Google 去年在北京设立了一家人工智能中心 ，并 开通 TensorFlow 微信公众号 ，为中国开发者提供最新资讯和技术资源。今年，该公司 与小米合作 将 ARCore 带入中国市场，同时还推出了文件管理应用 Files Go 的中国版 。

不过有关 Google 在中国销售智能音箱的细节很少，而报道中也只提到了销售智能音箱产品这件事。

Google Home 智能音箱基于 Google 的网络服务和智能助理 Assistant，目前还不清楚 Google 在中国会与那些公司在网络服务等方面进行合作。

The Information 称，两家公司正在讨论硬件销售计划，以确定这类型交易的可行性。