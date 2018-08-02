搜索引擎进中国？Google 这次可能又要说“没有”了

昨天的一则爆炸性消息，将“Google 重返中国”这一话题再次拉回公众视野。该消息指出 Google 计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎 。不过 证券日报 日前从相关部门获悉，有关 Google 的这一传闻并不属实。有观点认为，Google 在欧洲正面临有史以来数额最大的罚款，在如此局面下，Google 可能有意释放回归中国市场的信号，以刺激资本市场。

昨天传出的消息称，Google 的这一计划代号为“Dragonfly（蜻蜓）”，知情人士透露，该计划旨在推出一款符合中国法律的搜索引擎产品——换句话说，搜索结果中的内容都将经过审查，并且自去年春季以来就一直在推进。

另外，Google 的开发团队还打造了一个定制的 Android 应用，分不同版本，被命名为“Maotai”和“Longfei”。据称 Google 已经向中国政府提供了一个 demo 版本，而最终版本需等待批准，预计会在未来六到九个月内推出。

据 纽约时报 报道，Google 为中国开发的搜索引擎已经引起人权活动人士的强烈抗议。与此同时，多名要求匿名的知情员工称，部分员工在 Google 内部信息平台上表达了对该项目的失望。

为了进入中国市场，国外科技公司必须遵守中国法律，除了将数据保存在位于境内的服务器上，还须过滤违法和不良信息。比如，领英（LinkedIn）在中国运营的是过滤掉违法信息的特别版网站，微软的必应（Bing）搜索引擎也有对应的中国版。

另一家巨头也非常关注中国市场。上周， Facebook 在国内注册了一家独资公司，但随后不久该公司在杭州开设创新中心的营业执照被撤销。Facebook 去年在中国推出了“彩色气球”照片分享应用 ，这款应用原型是该公司的 Moments 应用，应用商店显示由一家中国公司开发。这款应用在中国可以正常使用。

也有声音称 Facebook 在 开发 针对中国市场的工具，让相关人员对特定消息等进行处理，以便让 Facebook 的社交媒体服务进入中国。

Google 在中国提供 Google 翻译 和手机文档管理工具 文件极客（Files Go），并于上个月推出了基于 AI 的“ 猜画小歌 ”微信小程序。其他 Google 近期在中国的动作还包括 与小米合作 将 ARCore 引入中国市场，以及 向京东投资 5.5 亿美元 。