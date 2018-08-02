消息称拼多多被美国多家律师事务所集体诉讼 新闻

据 财新 报道，美国东部时间 8 月 1 日，Rosen Law Firm、Pomerantz LLP、Law Offices of Howard G. Smith、Faruqi & Faruqi LLP、The Schall Law Firm 和 Bronstein, Gewirtz & GrossmanLLC 六家律师事务所宣布代表投资者对拼多多发起集体诉讼。

这几家律师事务所表示，他们收到相关指控，称拼多多可能向投资者发布了具有实质性误导作用的商业信息，而针对媒体有关拼多多销售侵权假冒商品等问题的报道，事务所将代表股东对其展开调查。

拼多多在北京时间 7 月 26 日晚正式 登陆纳斯达克 ，股票交易代码“PDD”，发行价 19 美元，开盘价 26.5 美元，较发行价上涨 39.47%。

不过自从拼多多上市以来，外界对它也质疑不断，国家市场监督管理总局在 8 月 1 日表示，正密切关注与媒体有关“拼多多”的报道，针对平台销售侵权假冒商品等问题，已要求上海市工商局认真开展调查检查。拼多多回应称，将全力配合工商、市场监管部门开展调查，进一步严厉打击平台上侵权假冒商品。