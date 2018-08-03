消息称中国铁塔被指控侵犯专利权 新闻

据 Now 新闻 报道，定于 8 月 8 日在香港上市 的中国铁塔股份有限公司在中国内地被起诉侵犯专利权。

报道称，原告熊小宁控告中国铁塔未经许可大规模在内地使用一种他已获国家知识产权局批出专利的设计，即一款无线讯号路灯站。

熊小宁要求中国铁塔立即停止侵犯他的专利权，拆除及销毁相关基站，并赔偿经济损失和法律费用。该诉讼已经在 7 月 16 日获湖南省长沙市中级人民法院受理立案，将在 10 月 16 日开庭审理。

中国铁塔上市文件显示，截至最后实际可行日期，公司并未获悉侵犯了任何第三方拥有的知识产权，并指出未有涉及任何正在或将要进行的诉讼。港交所表示，不会针对个别公司或情况评论，但会因应所得的资料，决定是否需要采取或如何采取进一步行动。

中国铁塔向 Now 新闻表示，会按法律及监管程序披露公司事项。

中国铁塔已向香港联交所申请批准根据全球发售将发行的 H 股上市及买卖，预计将于 8 月 8 日上午 9 时在港交所主板买卖，股票代码 0788。中国铁塔将发售 431.15 亿股 H 股，香港发售股份数 21.56 亿股 H 股，最高发售价 1.58 港元/股，最低预期将不低于 1.26 港元。