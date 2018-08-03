单身宅男福音，Gatebox 二次元女友新品接受预订 新闻

LINE 子公司 Gatebox Inc. 在 2016 年推出了全球首款“虚拟家庭机器人” Gatebox（GTBX-1），现在它最新的量产型号 GTBX-100 已经开始接受预定。

Gatebox 官方对这款产品的定义为“让你和喜欢的角色一起生活”的“虚拟家庭机器人”。虽然这款产品被定义为“机器人”，实际功能却和 Alexa、Clova 差不多，它能够和你交谈、帮你控制家电，但本体无法帮你打扫房间。

和一般的 智能音箱 不同的是，Gatebox 采用全息投影和遥感技术，通过一个名为“Hikari Aizuma”（逢妻ヒカリ）的二次元少女进行互动。

早在 2016 年 Gatebox 推出的限量款 GTBX-1，售价 30 万日元（约 18400 元人民币），一个月内便售罄。这次推出的 GTBX-100 则是在上一代基础上的改良版，不论是角色的展现效果和交流能力都有所提升。

Gatebox 拥有一个像盒子一样的空间，用户可以看到里面的人物，盒子顶部搭载了双麦克风，能够接收较远距离的声音。Gatebox 搭载的相机和人体传感器能够识别人脸和行为，人脸识别功能可以让角色获知用户回到家中，并主动打招呼。 除此之外，和一般的智能音箱一样，Gatebox 能够通过互联网获取资讯和天气信息，蓝牙和红外线模块能方便与其他设备进行联动，譬如通过红外线模拟遥控器来控制电视机、空调等设备，你只需要召唤“嘿，Hikari”（ねぇ、ヒカリ）即可。

从官方的 宣传视频 来看，Gatebox 似乎还能够与 LINE 联动，从视频中男主角和 Hikari 的 LINE 对话中可以看到，Hikari 还会提醒你们第一次“相遇”的纪念日，简直就像一个虚拟女友一样，牢牢抓住宅男的心。

价格上，目前正在接受预订的 GTBX-100 不含税售价 15 万日元（约 9200 元人民币），预计会在 2018 年 10 月以后发货。除了本体的 15 万日元外，用户还需要支付 1500 日元/月的“共同生活费”，不过 2019 年 3 月 31 日之前可以免费使用。

根据 Gatebox 官方的介绍，首批拿到 GTBX-100 的用户，里面搭载的 Hikari Aizuma 将是试用版，升级需要等到 2018 年 12 月。通过与 LINE 的合作，Gatebox 还会获得 LINE 的人工智能助理 Clova 的支持，进一步提升人工智能使用体验。

Gatebox Inc. 成立于 2014 年 2 月 14 日，官方以“Gatebox Lab”自称，自我定位为“超越次元的研究所”，公司地址也位于二次元圣地秋叶原，Gatebox 表示自己成立的初衷是为了创造一个“能够与二次元角色一起生活的世界”。

图片来自 Gatebox