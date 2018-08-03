为吃鸡而生，努比亚最新游戏手机红魔版亮相 ChinaJoy 新闻

在象征着中国游戏娱乐产业最高水准的 ChinaJoy 大展上， 努比亚 宣布与电竞战队 GK 正式签约支持后者出征《绝地求生 刺激战场》职业赛事，还正式发布了采用全新设计语言的红魔迷彩版电竞手机。

努比亚品牌联合创始人、努比亚技术有限公司副总裁余航表示：这可能是迄今为止，在外观设计和内在性能优化上都最“职业”的电竞专用手机。

说来炫酷，努比亚用上了此前从未出现过的制造工艺黑科技：“LC 激光冷雕”与“AF 隐形涂装技术”。除了在外观上有“光子聚焦技术”，在机身上快速、灵活、精确地喷涂了一层防污、耐磨、抗腐蚀材料这样子的全新新技术加成之外，红魔迷彩版电竞手机在内部配置上更是充分以职业选手、专业电竞赛事的需求作为出发点，从根本上和普通的“针对游戏优化的时尚手机”拉开了差距。

比如，针对电竞比赛耗时长、比赛中手机持续高负载运作、甚至可能需要边充边玩的状况，红魔迷彩版运用了业界独一无二的湍流风冷散热设计。不同于仅仅是将热量传导到手机表面的所谓“液冷”，分布在红魔电竞手机内部的精密风道、三层石墨导热层、加上机背的四个对流孔，可以真正将热空气排出机身，从而令机身内外温度同时降低。

同时，努比亚为红魔电竞游戏手机配备了 3800mAh 的大电池与 5V/5.2A 的特制低压快充，既保证了高负载游戏续航足够，更使得其能够以低发热“边充边玩”，也让职业选手在赛事和训练中不再需要经常更换比赛用机。骁龙 835+8GB 内存+128GB UFS2.1 闪存的硬件方案也保证了它在性能和发热上具备最均衡的配置方案；能够直接提升性能的“竞技键”、定制的 JDI 全面屏以及低延迟新思触控方案显示出它对于电竞游戏手机的专业定位。

此次发布的迷彩版红魔电竞游戏手机目前已经正式开启预约，8 月 9 日上午 10 点在努比亚官网和京东平台同步开售，8G＋128G 售价 2999 元。