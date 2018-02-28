努比亚概念游戏手机居然有 4 个散热风扇 | MWC 2018 全天概览 新闻

努比亚概念游戏手机亮相：风扇降温技术亮眼

中国智能手机厂商努比亚（Nubia）在 MWC 2018 宣布将推出一款主打游戏体验的智能手机，这款手机搭载高通骁龙 845 处理器平台，电池容量至少为 3100mAh。

细节上努比亚针对游戏手机” 高性能高功耗” 的特点，专门设计并采用了” 风冷、近黑体、碳纳米材质、立体风洞切面结构” 的四大创新散热黑科技，能有效进行散热，即使在重度游戏时也能保持较低的温度。除此之外，还有 4 个涡轮风扇帮助散热。

华硕发布一款和 iPhone X 很像智能手机 Zenfone 5

华硕在 MWC 2018 上带来了全新的 ZenFone 5 系列手机，有旗舰款 ZenFone 5z、主打自拍的 ZenFone 5 Lite 和中端产品 ZenFone 5。

ZenFone 5z 分为 4GB/64GB、6GB/128GB 和 8GB/256GB 三种 RAM/容量规格，售价 479 欧元（约 3700 元）起，将于 6 月发售。ZenFone 5 采用高通骁龙 636 处理器，外观与 5z 几乎相同，分为 3GB/32GB 和 4GB/64GB 两种容量规格，预计 4 月上市，售价有待公布。主打自拍的 ZenFone 5 Lite，采用的是 18:9 屏幕设计，屏幕尺寸为 6 英寸，前置双镜头为 2000 万像素广角和远景，后置镜头为 1600 万像素广角和远景，这款手机将提前另外系列机型于 3 月上市。

日本电商巨头乐天推出基于区块链的会员积分奖励计划

日本电商巨头 乐天 在 MWC 2018 上 宣布 ，他们将推出自主研发的加密货币。乐天 CEO Hiroshi “Mickey” Mikitani 透露，乐天的加密货币名为乐天币（Rakuten Coin）。

乐天币将取代公司现有的 Super Points（超级积分）计划。该计划被视为电商生态系统中最稳健的会员忠实计划，其用户在 15 年间已经通过该计划赚取了价值近 91 亿美元的积分。

T-Mobile 计划年内在 30 个城市建立 5G 网络

美国电信运营商 T-Mobile 在 MWC 2018 宣布，他们计划在年内于 30 个城市建立 5G 网络。这其中包含了纽约、洛杉矶、达拉斯、拉斯维加斯，T-Mobile 承诺这四个城市的客户将可以在明年年初推出首批 5G 智能手机时率先体验到 5G 服务。

Fitbit 带来了阿迪达斯特制版 Ionic 智能手表

美国智能手表厂商 Fitbit 在 MWC 2018 展会上带来了一款与阿迪达斯合作推出的智能手表产品 “Fitbit Ionic Adidas Edition”。这款手表的表盘专为阿迪达斯设计，表带也特别选择了镂空式的设计，帮助用户在运动时实现快速散热。

Fitbit Ionic Adidas Edition 还预装了 Adidas Train 应用，这款应用包含了六组跑步训练项目。这款手表售价 329.95 美元（约 2086 元人民币），目前已经开始预购，预计 3 月 19 日正式发售。