滴滴汽车服务平台升级为小桔车服公司，获注资 10 亿美元 新闻

滴滴 出行今天宣布，经过三年的布局、深耕和四个月的试运营，公司旗下汽车服务平台正式升级为“小桔车服”公司，原滴滴汽车服务平台总经理陈熙出任小桔车服公司总经理，向滴滴总裁柳青汇报。

滴滴出行同时宣布，将对小桔车服公司投资 10 亿美元，以支持其为包括滴滴车主在内的全社会车主提供便捷简单、灵活实惠、值得信赖的一站式汽车服务。

滴滴出行创始人、董事长兼 CEO 程维表示：“小桔车服的成立是滴滴洪流战略落地的重要举措，也是滴滴在支持新业务发展过程中机制创新的一次尝试。滴滴坚信，只有服务好车主才能服务好用户，未来滴滴将继续和汽车产业链伙伴一起合作共赢，共同建设面向未来的交通和出行服务新生态。”

今年四月，滴滴正式成立汽车服务平台，旗下涵盖汽车租售、加油、维保及分时租赁等多项汽车服务与运营业务。随着汽车服务平台升级为小桔车服公司、及“小桔有车”、“小桔加油”、“小桔养车”等品牌的同时启用，小桔车服也将全新出发，以统一的品牌形象，进一步建设专业能力，更好地服务车主群体。

小桔车服的品牌标识采用“能量蓝”为主色，车身被时尚简洁的线条环绕，寓意为车主提供“更懂你、更简单、更安心”的服务。目前，小桔车服的年化交易额已突破 600 亿元，覆盖城市 257 个、合作伙伴和渠道商 7500 余家。小桔车服旗下的各项业务中：提供汽车租售服务的小桔有车、提加油服务的小桔加油、小桔养车以及为用户提供体验领先的短时自驾租车服务。