更多童趣更多科技：大疆与 LINE 合推首款卡通无人机 新闻

动点科技最新获悉： 大疆创新宣布与 LINE FRIENDS 达成品牌合作，共同推出首款卡通无人机，为飞行新增无限乐趣。

此次合作推出的机型特定于“晓” Spark 无人机，机身外形采用 LINE FRIENDS 家族可爱的布朗熊角色，小巧的“晓”Spark 结合 LINE FRIENDS 的布朗熊卡通角色，集童心童趣于一体。大疆的高级传播经理 Monica Suk 表示：“我们非常高兴能和 LINE FRIENDS 合作，在无人机上融入 LINE FRIENDS 备受欢迎的卡通角色，我们希望无人机能够像 LINE FRIENDS 的卡通角色一样，走进更多人的生活中，让航拍变得更简单、更有趣，也更个性。”

LINE FRIENDS 作为即时通讯软件 LINE 的业务之一，已成为亚洲快速增长的人气品牌。极具代表性的 LINE FRIENDS 卡通形象逐渐深入人心，至今已开创了 106 间旗舰店。

LINE FRIENDS（布朗熊）| “晓” Spark 售价良心，和原价 3199 想比贵了一百块为 3299 元人民币，含飞行器、遥控器、智能飞行电池、桨叶、充电器等配件。用户可在大疆官方商城（仅限美国、中国大陆、香港及韩国地区），深圳、首尔、香港、上海官方旗舰店，及天猫、京东选购该产品。即日起，该套装开始限量发货。

同时配套服务也相应同步保证，DJI Care 随心换与 DJI Care 随心续享亦支持该产品。