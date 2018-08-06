爱奇艺与新英体育希望通过新公司打造超级在线体育平台 新闻

爱奇艺 与新英体育传媒今日宣布，双方将成立北京新爱体育传媒科技有限公司，新公司将独立运营，并打造在线体育平台，统一运营合并后的爱奇艺体育平台，其中包括新英体育公司旗下新英体育 App、爱奇艺体育频道，同时新英体育 App 及新英体育网等终端名称也将正式更名为爱奇艺体育。爱奇艺网球会员与新英体育原有会员体系将被打通，整合为爱奇艺体育会员。

公开资料显示，北京新爱体育传媒科技有限公司成立于 2018 年 7 月 26 日，注册资本 1 亿元人民币，公司法定代表人为新英体育创始人喻凌霄，持有公司 4.25% 股份。

新英体育成立于 2010 年，自成立起开始运营英超联赛版权，并于 2013 年在中国大陆首推体育付费观赛模式。

新英体育总裁、新爱体育 CEO 喻凌霄表示，未来将带领团队充分发挥爱奇艺、新英体育两方资源优势，深度开发体育消费市场，为用户带来更高质量的体育内容和服务。

爱奇艺首席内容官王晓晖表示：“相信此次爱奇艺与新英体育这样拥有优质版权资源和专业运营经验的战略伙伴携手，双方能通过在优质版权内容、赛事运营、广告营销、会员服务等层面的全方位打通，强强联合打造出超级在线体育平台。也为将来继续加大体育方向的投入奠定良好的基础。”