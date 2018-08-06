JOYGaming：用区块链重新制定游戏规则，让开发商与玩家再无芥蒂 | 创业 初创公司报道

区块链

区块链与游戏如何共舞？它能够解决玩家与开发商间的信任危机么？

公平透明化，是区块链技术拥护者的信条。信者，相信区块链会颠覆各个行业规则，改变世界；不信者，将区块链与炒币混为一谈，认为是圈钱的工具。

信或不信，留给区块链的时间都不多了，只有区块链技术及时落地才能证明这不是一场泡沫。在陆续落地的应用中，游戏、物联网、金融等行业都是技术实践的热门领域。 百度 相继推出“度宇宙”、“绿洲“区块链游戏，网易的“网易星球“也曾刷爆朋友圈。去年年底，一款虚拟养猫应用以太猫横空出世，风靡到一只虚拟猫卖到 75 万美元。区块链游戏的火爆引得许多开发商跃跃欲试，但由于技术门槛高或资本匮乏望而却步。然而，来自英国的 JOYGaming 带来区块链 + 游戏的无限可能。

线上游戏之痛

JOYGaming 旨在基于区块链技术建立一个玩家、网络游戏开发者和网络游戏运营商之间的分布式商业生态系统。Joy 游戏通过一个创新的 RNG（随机数生成器）发生器，使博彩业用户能够在透明和受代码管理的环境中进行游戏，尝试解决游戏开发商、玩家、平台之间的不对等权益。

在所有的游戏里面，在线博彩业可以说是最缺乏信任和透明度的行业之一。现有的游戏生态系统在很大程度上是由声誉驱动，由于行业的不透明和玩家的被动，平台往往需要花费大量的钱包装品牌建立信任和声誉才能吸引玩家。对于这个“讲运气”的行业来说，玩家为求达到相对的公平，大多倾向于使用信誉良好的大平台而不是较小的网站。

对于玩家而言，大平台控制着游戏的开发，玩家实际上属于被迫相信平台规则。拿博彩游戏来说，因为缺乏透明度，玩家无法跟踪他们的下注，因此不能评估每次下注的合法性。在支付奖金时，运营商会通过传统银行业务系统支付，资金要经过几天的时间才能到达玩家的银行账户，很难满足玩家的流动性需求。

对于游戏开发商而言，开发人员在开发一个网络游戏的过程中会遇到很多阻碍。从一个经由相关游戏机构批准许可才能运营的随机值生成服务器，到将游戏的前端、后端、数学模型、图形和音乐结合到游戏中，再到经过约数百万次的试玩，需要经过至少 6 个月时间。

JOYGaming 团队应用区块链技术解决了玩家对运营商的信任问题，使得玩家能及时拿到奖金，从而刺激他们重复消费，并且不影响他们的信用评分。对运营商而言，通过数字资产的交易降低了交易费用，增加了运营商的利润。同时开发人员可以利用 JOYGaming 的多个游戏许可证（英国、马尔他和库拉索），运营商集成和数字模型大大降低开支，并缩短了游戏开发时间。

在 Joy 游戏中，依靠分散式的智能合约来保证和记录区块链上的所有内容，和传统博彩不同（定金存在平台账户内），Joy 的游戏玩家能够实时查看网络的结果和回报，用户随时掌握着他们的去中心化钱包（取款更简单，执行更快），直接降低了在线游戏商与玩家之间的信任成本。

Joy 游戏允许开发人员创建这样的游戏：通过智能合约在其后端运行，而不是直接在区块链上运行，所有的结果都被记录在区块链中，所以欺诈显著降低。因此，玩家可以验证开发人员是否按照区块链上的描述精确地来运行游戏。此外，游戏开发人员和软件公司也可以与流动性提供者（例如各类游戏平台）进行连接和整合，Joy 游戏生态能帮助不懂区块链的开发者通过平台提供的 API 接口创建游戏，小型游戏开发团队也可借此接入平台获取收益。

区块链+游戏的可能性

Joy 游戏的技术堆栈上基本由三个主要部分组成：区块链层、游戏应用程序（后端 / 前端）和随机数生成器（RNG）。游戏将使用以太坊网络作为基于区块链的生态系统，对于区块链技术的游戏应用来说，所有游戏的技术特点都需要符合两个要求：尽量减少使用区块链造成的延迟和利用其分散化。

由于以太坊并不是一个快速处理数据的最佳系统，而对于游戏玩家而言，他们并不想要等待几分钟才能获得游戏结果。Joy 游戏提出了一种中间地带的分散式解决方案：通过对自主主体（智能合同）的使用建立系统中的信任，因为玩家和平台之间的利益冲突是以分散式的方式进行管理和审计的，而所有交易都是通过智能合约完成，因此不需要第三方的参与，这在一定程度上也保证了每个人都可以随时访问，验证游戏的公平性。不过，由于以太坊在速度和可拓展性上弊端暂时无法得到完全解决，Joy 游戏也在考虑将 IOTA、Sia、IPFS 等分散式存储方式整合到其系统中。

通过连接小型开发人员、软件公司、大型平台和玩家创造的游戏生态 Joy 游戏，能在赋予玩家权力的同时，又帮助开发人员为平台降低风险。

Joy 游戏总部位于英国伦敦，主要运营线上游戏，提供超过 4000 种游戏。CEO Andrew MacDonald 在游戏行业有 20 余年的从业经验，所以非常明白游戏行业中的“灰色领域”，也深知玩家对游戏的体验需求。Joy 游戏此次结合区块链推出的项目于去年 6 月获得 50 万种子资金，随后在 11 月成立 Joy 游戏基金。Joy 游戏计划，今年 6 月将把该游戏在 Playcosmo 上线，并在接下来整合到更多的平台和直接运营商。

对于区块链与游戏的未来，Joy 游戏认为区块链带来的公平透明化未来将重塑各个行业，游戏当然也不例外。“对于 Joy 游戏未来规划也很简单，我们不会跟传统博彩竞技类游戏，或是网游相冲突，会培养出一批新用户。吸引一批年轻的区块链游戏爱好者。我们的愿景就是让更多游戏开发商能够很轻易的找到一个平台，能够去展示它的游戏，并用公平透明化的方式获得用户的信任。“Joy 游戏负责人郭杰讲到。