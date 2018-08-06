摩拜单车发布全国免押金“满月”大数据：月新增千万用户，天秤座最会精打细算

动点科技最新获悉，摩拜单车公布无门槛免押金成绩单：大数据显示，自实施免押金一个月以来，超过 2 亿用户享受到摩拜无门槛免押金骑行服务；月新增千万用户加入到“摩拜客”骑行行列；北京、上海、深圳、广州四城免押金骑行人数排名全国前四，成为骑行无“押”力城市。

7 月 5 日，摩拜单车宣布开启全国范围内无门槛免押金 ，新老用户均可享受。截止目前，超过 2 亿用户享受到摩拜无门槛免押金骑行服务；月新增达到千万用户注册使用摩拜亲身践行“骑行改变城市”的愿景。

数据显示，北京、上海、深圳、广州四城免押金骑行人数位列全国前列，成为骑行无“押”力城市；北京、上海、成都、广州、天津新增订单数排名全国前五；德阳、太原、德州、西安、黄冈等地单月人均骑行次数排名全国前五，被誉为酷爱骑行的城市。

摩拜大数据平台的分析显示，男性用户比女性用户更“精打细算”，免押金用户中，男性占 61.39%，女性占 38.61%；免押金后，16 岁-25 岁的新用户增长最快，55 岁以上人群增长幅度次之，表明骑车出行的习惯正持续深入到各个年龄群体，且是一项老少皆宜的活动；无门槛免押金尤其“造福”了一大批学生族，他们再也不必为 299 元押金而占用生活费了。

此外，摩拜全国免押金“满月”大数据还折射了不同人群的生活方式：数据显示，免押金骑行主力军为 35 岁以下人群，占到免押金总人群的 7 成；天秤座、天蝎座和处女座成为全国各城市新增免押金用户最多的星座人群，反映了在 9 月至 11 月出生人群冷静睿智持家的性格特征。

为提升用户体验，有效遏制二维码破坏、车辆私占的问题发生，摩拜单车还率先在行业内大规模应用“免扫码解锁”单车的功能，用户只需将摩拜 app 升级到 7.9.0 以上版本，打开蓝牙，手机靠一靠车锁即可解锁，微信小程序亦支持此功能。此外，摩拜正积极践行共享单车全生命周期管理计划，确保废旧单车 100% 回收再用。