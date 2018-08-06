星巴克：我们目前不接受比特币付款

根据 MotherBoard 报道，上周六，星巴克表示，我们不接受数字资产，相反，交易所将把比特币等数字资产转换成美元，以便在星巴克使用。

周五， 星巴克 将与全球最大的交易所之一—— 洲际交易所 展开合作。后者刚刚成立了一个名为 Bakkt 的项目，希望能够把加密货币更好地整合到全球商务系统中。

“Bakkt 希望为参与数字资产的机构、商家和消费者提供可扩张的匝道，为其提供更高的效率，更强的安全性和实用性。”Bakkt CEO、洲际交易所前沟通主管凯利·勒夫乐（Kelly Loeffler）说，“我们正在合作建立一个开放平台，帮助全球市场和商务领域的数字资产释放革命性潜力。”

作为此项计划的一部分，洲际交易所计划在 11 月推出 1 天的期货合约，但与其竞争对手 CME Group 和 Cboe Global Market 之前推出的衍生品有所不同，因为该合约采用实物交割形式，意味着合约所有者可以在到期时获得比特币，而非现金。实物交割对大型金融机构非常重要，因为他们不太信任那些没有受到严格监管的比特币交易市场，但洲际交易所却会面临严格监管。

不过，星巴克否认了目前接受比特币付款。