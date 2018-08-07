寒冬还能持续多久？CoinDesk 2018 Q2 区块链报告中文完整版 区块链

新闻

CoinDesk 发布了 2018 年第二季度区块链报告 ，动点科技获得了该报告的中文版翻译和发布授权。本次发布的 2018 年第二季度区块链报告提供了 100 多个行业新闻和数据的幻灯片分析，从公共区块链、区块链投资、区块链公司、监管、以及民众态度等方面分析全球区块链行业动态。

连续第二个季度，区块链行业受负面的市场指标所困。这些下行趋势中的大多围绕交易活动，其中包括大部分交易对（Trade Pair）交易量的下降。在交易所数字之外，加密货币的使用和开发人员工作的推进，比特币和以太币都取得了里程碑式的进展。

第二季度交易所的比特币交易活动有所下降，加密到加密交易量、法币到加密交易量和总交易量的加权组合下降了 26％。以太坊（ETH）的交易活动（以太坊网络的原生货币）下跌了 37％。以太坊的区块链使用的水平与第一季度大致相同，而第一季度本身也是创纪录的季度。

针对区块链行业的投资持续蓬勃发展，项目筹款规模以及产品结构的复杂程度也显著增加。来自美国证券交易委员会 EDGAR 数据库的数据显示，有 37 家公司提交了包含“未来代币简单协议”的文件。这些 SAFT 在三个月内共筹集了 3.04 亿美元。

图片来自 123RF