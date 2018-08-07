点融获大连金投 4000 万美元融资 新闻

国内知名金融信息中介服务平台点融宣布获得 4000 万美元融资，由大连金融产业投资集团有限公司（简称“大连金投”）进行投资。

点融 CEO 罗龙翔表示，本轮融资将主要用于金融技术创新和强化优质资产的布局，加强对大连金融云、供应链金融等金融科技项目研发方面的投入。特别是大连金融云项目，点融将与大连市政府一起，成为第一个帮助政府与市场搭建有机结合的协作方式，努力建立基于金融科技产业的合作模式。同时希望将这种合作模式从大连不断扩展到其他城市，为中国广大的中小企业提供更多创新性的金融科技服务。

大连金投项目负责人也表示，点融作为金融科技行业的龙头企业，拥有强大的金融科技实力。此次投资点融，不仅会在资本层面进行合作，同时在金融科技产业领域也将展开深度合作。

大连金投总部位于大连，由欧力士集团、大连三寰控股有限公司、大连市建设投资集团有限公司、大连融达投资有限责任公司共同发起成立。

点融此前已获得四轮融资。2018 年 1 月，点融获得 2.9 亿美元 D 轮融资 ，投资方包括全球知名主权基金新加坡政府投资公司（GIC）、中民投租赁集团旗下中民国际融资租赁股份有限公司，世界领先的综合金融服务集团欧力士（ORIX）全资子公司欧力士亚洲资本有限公司、以及韩国 Simone 集团旗下 Simone 投资管理公司等。于 2015 年 8 月，获得渣打直投公司等领投的 2.07 亿美元 C 轮融资。此前，点融还获得了老虎环球基金、北极光创投、尚乘集团及巨溢资本等机构的投资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

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