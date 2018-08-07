旅游体验预订平台 Klook 获 2 亿美元 D 轮融资，将大力投入全球市场拓展 新闻

全球旅游体验预订平台 Klook（客路旅行）今日宣布完成 2 亿美元 D 轮融资，本轮融资的投资者包括：红杉资本、TCV、经纬创投、高盛、亚洲知名主权财富基金和家族基金。Klook 将加快拓展欧美市场的步伐，包括扩大产品服务及技术创新。该公司累积总融资额已达 3 亿美元。

Klook 于 2014 年创办，是全球迅速发展的旅游预订平台。 Klook 拥有 5 千多个合作伙伴，提供覆盖全球 200 多个目的地、超过 5 万个旅游活动及服务，其平台支持 8 种语言及 36 种货币支付。自去年获 6000 万美元 C 轮融资后（去年 3 月获 3000 万美元 B 轮融资），Klook 已于伦敦及阿姆斯特丹增设办公室，目前在全球拥有 16 个办公室及 600 多名员工。Klook 预计 2018 年平台总销售额可达到 10 亿美元。

Klook 表示将继续拓展其全球业务，并计划年底于美国开设办公室。而为了满足亚洲旅客对多元化及独特旅游体验的需求，Klook 将增加更多欧美旅游体验及活动。同时，Klook 也希望将更多欧美旅客带到亚洲，为全球旅客发掘特色旅游目的地。

Klook 联合创始人兼 CEO 林照围表示：“Klook 希望每个人都能轻松创造属于自己的行程。这次融资是 Klook 的一个重要里程碑，其资金及新投资者的经验将可协助我们进一步扩大 Klook 的团队及营运商阵容，为旅客于全球提供更丰富、多元化的活动和旅游目的地。”

Klook 联合创始人兼 COO 王志豪表示：“我们致力以创新技术将协助旅游业数码化。我们将利用这笔资金继续提供更多的技术方案，加强与各方供应商的合作关系，以开拓更广的旅客用户及提升营运商的效率。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。