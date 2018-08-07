人民日报：欢迎 Google 重返中国大陆，但要遵守中国法律 新闻

中国官方媒体人民日报昨晚通过官方认证 Facebook 帐号发表 文章 ，称 Google 在 2010 年退出中国大陆是一个巨大的错误，这使该公司错过了中国互联网发展的黄金时期。人民日报在文章中表示欢迎 Google 重返中国大陆，但前提是它必须遵守中国法律。

人民日报称，如今许多国家都承认网络空间也有边界，并且有必要受到国家法律法规的管制。任何国家都不会允许互联网充斥色情、暴力、恐怖主义等信息。

人民日报表示，中国如今已经非常开放，未来也将更加开放，Google 八年前未能了解中国市场，是否以及何时回到中国还取决于自己的态度，只有尊重当地法律法规并遵循当地习俗，跨国公司才能赢得当地消费者和市场。

除了官方 Facebook 帐号外，人民日报同时也在官方 Twitter 转发了这篇文章的链接，并表示欢迎 Google 重返中国大陆，但必须遵守中国法律。所有在中国的外国互联网公司都应该遵从中国的互联网管理。

此前有消息称，Google 计划在中国推出符合中国法律规定的搜索引擎，项目代号为“Dragonfly”，不过后来证券日报报道称该传闻 并不属实 。不过这还没完，8 月 2 日的报道指出，这家搜索引擎巨头正为中国市场开发 定制版新闻聚合应用 ，这款应用将过滤不符合中国法律规定的内容。8 月 5 日，消息称 Google 正寻求与腾讯等公司合作 将云盘等服务引入中国市场 ，提供 Google 云盘和 Google 文档等服务。

除人民日报外，中国搜索引擎百度创始人李彦宏在微信朋友圈表示，“如果现在 Google 回来，我们正好可以真刀真枪地再 PK 一次，再赢一次。”

李彦宏称，这些年来，百度一直被认为是占了 Google 退出中国的便宜。百度无法证明一件没有发生的事情。Google 是 2000 年先于百度在中国市场上推出独立搜索服务的，2005 年更是加大投入，而百度是后来者居上，通过技术和产品创新反超 Google。到 2010 年，Google 在市场份额持续下降的情况下退出中国时，百度的市场份额已经超过 70%。

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