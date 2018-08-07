Google 发布 Android 9 Pie；小米音乐与网易云音乐达成转授权合作 | 早 8 点档 新闻

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Google 发布 Android 9 Pie

Google 正式发布 Android 9 Pie，Pixel 手机已经可以获得 beta 更新，Android 9 将可以更好地适应全面屏手机的手势操作，Adaptive Battery 更了解用户如何使用手机，帮助优化电池使用时长，全新 Android Dashboard 便于用户查看 app 使用时间。

除 Pixel 外，索尼 Xperia XZ2、小米 MIX 2S、Nokia 7 Plus、OPPO R15 Pro、vivo X21、OnePlus 6 和 Essential PH-1 也可以率先获得 beta 版本，预计到秋季以后会获得更新，不过 Nexus 系列不在支持范围。

小米将对印度市场加大投资

据印度经济时报报道，小米印度市场负责人 Manu Kumar Jain 表示，该公司将把 IPO 中的 大部分资金用于印度市场 ，特别是打造当地的物联网生态和投资更多初创公司。与此同时，小米还计划进军印度高端智能手机市场。

软银第一财季营业利润大涨 49%

软银集团 发布了截至 2018 年 6 月 30 日的第一财季业绩，结果显示净营收为 2.27 万亿日元，较去年同期的 2.19 万亿日元增长 4%。

软银第一季度营业利润达到 7150 亿日元，同比大幅增长 49.2%，主要得益于软银出售其所持印度电商企业 Flipkart 的股份。

亚马逊为 Alexa 测试 Answer Updates 功能

亚马逊正在为 Alexa 测试一项新功能，它将可以在学会新知识后通知用户。Voicebot 报道称，有时用户询问 Alexa 一些问题，Alexa 的反馈会是“对不起，我不太清楚这个问题”，全新推出的 Answer Updates 将可以让 Alexa 了解并解决更多问题。

启用 Answer Updates 之后，用户如果询问了 Alexa 不清楚的问题，它会告诉用户“我不知道这个问题的答案，但如果以后我得到了答案，我会提醒你。”

小米音乐与网易云音乐达成转授权合作

小米音乐宣布与网易云音乐达成音乐版权转授权合作，小米音乐将获得由网易云音乐转授的华研国际唱片、天娱传媒等唱片公司旗下艺人的版权歌曲。

华研旗下 S.H.E、田馥甄、林宥嘉等艺人版权歌曲和天娱传媒旗下华晨宇等艺人的版权歌曲将可以在小米音乐下载和收听。除音乐版权合作外，双方还在演出票务、粉丝运营等方面达成合作。