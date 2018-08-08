茶煮：将源于唐朝的“六道煮茶法”卖给当代年轻人 | 创业 初创公司报道

在奶茶行业如火如荼的消费时代，茶煮能否利用古法茶艺突出重围？

拥有美国 Gettysburg College 经济学及法语双学位的骆凡之前没想过有一天会去卖奶茶，直到有一天，他被拉入一个卖肉夹馍的微信群，令他困惑的是卖肉夹馍的几个人曾是百度高级工程师。“放弃百度的高薪工作，去卖肉夹馍，当时我觉得有点搞笑。”骆凡笑着说。

更让骆凡吃惊的是，这个让他觉得“搞笑”的卖肉夹馍的团队在成立三年间拿到四轮总计过亿的融资，并通过互联网思维形成了 O2O 销售模式，打响了自己的品牌——西少爷肉夹馍。

西少爷肉夹馍的成功刷新骆凡世界观的同时，也在这位年仅二十几岁的年轻人心里点起了一把想要创业的火。“得知西少爷肉夹馍的事情，内心莫名很激动，也厌倦了两点一线的打工生活，心想既然他们能做成我也可以。”骆凡难以扑灭心中的创业之火，辞去了美国的高薪工作。

源自唐朝的“六道煮茶法”

做茶饮的想法来源于骆凡父亲自小对其的言传身教。一次偶然，骆凡父亲外出游玩时在一个偏僻的小村庄发现源于唐朝的“六道煮茶法”。所谓“六道煮茶法”有磨茶、煮水、投茶、环击、止沸、混煮六道工艺。骆凡父亲非常惊奇，于是将这个近乎失传的茶艺学会并带回家。骆凡回忆说，父亲经常以茶会友，展示古老的“六道煮茶法“，用此方法制得的茶芳香浓郁，营养价值高，常引得宾客赞叹不已。骆凡自小也身受父亲感染，对茶艺颇有兴趣。

茶艺萌芽于唐，发扬于宋，改革于明，极盛于清，可谓有相当的历史渊源，自成一系统。可是，现代人却在逐渐淡忘这一历史，年轻人视茶叶为“油腻中年人“象征，喝茶之人至多会冲泡、品茶，不懂茶艺。

基于此，骆凡决定让更多人了解“六道煮茶法”。除了跟父亲学习之外，骆凡还去台湾考察学习。经过半年多的时间准备，骆凡把工序和味道打磨到自己满意之后，便买了辆电动三轮车，把煮茶的工具都搬上车，游荡在街头一边展示煮茶的工艺，一边卖茶。不过，吸引来好奇路人同时，骆凡也踏上了与城管斗智斗勇之路。

很快，骆凡发现街头售卖的方式效果式微。即使吸引来众多参观好奇者，可愿意尝试购买的却大多是中老年者和饮茶爱好者，这似乎背离了骆凡传承中华茶艺的初心。

如何打入年轻人的市场呢？

前两年，适逢“新式茶饮“风头正劲，各类奶茶店如春笋般冒出，市面上正进行着一场属于 奶茶界的消费升级 。骆凡发现，大多茶饮品牌把茶底和配料分开，比如奶盖茶、水果茶等，那如果混起来煮呢？

骆凡尝试着将浓缩牛奶与原叶茶混煮，发现加入鲜奶后的茶少了些苦涩，多了丝滑的口感，但茶味仍比市面大部分奶茶更芳香浓郁。他还发现，手工煮茶更适合释放茶和牛奶的营养。比如，煮出茶多酚营养含量高出国家标准 6 倍、蛋白质含量高出国家标准 4 倍。至此，“茶煮”才得以诞生。

卖给年轻人的 “ 茶文化 ”

骆凡称，茶煮的客群定位主要是年轻白领女性，产品有手煮茉莉、玫瑰等鲜奶茶；也有针对男性群体的经典普洱、高山乌龙等鲜奶茶。另外，茶煮也做了创新研发，比如结合中式姜茶传统和印度拉茶口感，制作出手煮姜茶鲜奶茶。

确定产品模式和用户定位之后，茶煮在北京开了两家体验店，店面装修简洁时尚。亮点是用保留了六道茶古法工艺制作台，顾客可以通过透明玻璃看到工作人员从磨茶、煮水、投茶、环击、止沸、混煮完整的制作工艺，品尝奶茶的同时惊叹传统茶艺的博大精深。

今年 3 月份，茶煮拿到来自龙品锡资本的千万级 Pre-A 轮融资，与市面上大部分奶茶店扩大规模，开放直营的经营模式不同，茶煮成立近两年间仅在北京开了两家体验店。骆凡解释道，门店作为更多是展示和传播的作用，但由于鲜煮奶茶工艺的复杂性，不适合大量门店铺设，所以骆凡团队采用的更多的是工厂加工然后各地分销的方式。

对于鲜奶茶的运输保存的问题，茶煮自主研发了将茶与牛奶进行混合，然后通过超高温管道进行杀菌的鲜奶茶 UHT 灭菌法。在完全杀灭微生物的情况下，不需添加防腐剂即可常温保存运输 6 个月时间。茶煮门店则将红酒杀菌的巴氏工艺应用于茶饮杀菌中，通过热灌装消灭细菌、酵母菌、微生物，但茶饮营养毫发无损，口感生鲜如初，保留茶中营养元素。

除两家体验门店外，茶煮在京津冀周边地区建立了瓶装产品销售渠道，支持全国配送，同时建立了微信自有商城、小程序等销售渠道。瓶装奶茶的产品定价在 11-15 元 / 300 ml，已有 80 多个 SKU 库。

对于未来，骆凡的计划听起来“按部就班”，坚持初心，普及六道煮茶法，宣传古法茶艺；拓展一二线城市销售渠道，打造更坚实完善的供应链。在这样一个快速迭代不断推陈出新的时代，茶煮的发展路径就像一股清流，不哗众取宠，不加噱头，不卖创意，也不卖人情。

问及骆凡对于目前市面上“网红奶茶店”看法，他表现出一副事不关已的样子：“我觉得产品就相当于 1，而宣传营销就是 0 ，产品基础打牢了，1 后面加很多 0 就是翻倍的效果，那如果只有营销的话就还只是 0 而已。”

但对于目前市面上做的比较好的奶茶品牌，骆凡有些欣慰地说：“以前我们买饮品，都是星巴克之类的国外品牌，现在我们有了很多国内品牌的选择。国外有咖啡文化，我们国内有茶文化，大家一起弘扬这个文化，并逐渐形成自己的品牌，这是一件好事。”