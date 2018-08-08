知乎宣布完成 2.7 亿美元 E 轮融资 ，上半年营收同比增长 340% 新闻

8 月 8 日，知乎在北京发布面向用户和内容创作者的「海盐计划」，在发布会最后，知乎创始人、CEO 周源通过视频正式宣布，知乎已完成 2.7 亿美元 E 轮融资 。本轮融资后，知乎将加速全民知识内容平台的建设，加大在 AI 技术、内容生态、知识服务和商业化等多个维度的投入。

资料显示，知乎上线于 2011 年，从一个早期需要邀请码才能注册的小众社区，快速成长为一个人人分享、普惠人人的知识内容平台。

知乎创始人、CEO 周源表示：“知乎走过七年，已经完成了早期价值成长的积累。而我们的初心一直没有改变：希望塑造一个人人乐于分享和使用的知识内容平台，帮助人们更好地认识这个世界。最近几个季度，我们看到知乎的用户规模获得了快速成长，呈现出更加多元的形态，一方面需要通过智能社区和媒介升级来满足用户更加个性化的需求，另一方面也需要进一步结构化和工具化，进入消费者生活中的更多场景。本轮融资体现了各位投资人和知乎团队的共识和愿景，是知乎下一步发展的加速器。”

目前，知乎已经覆盖「问答」社区、一站式知识服务平台「知乎大学」、短内容分享功能「想法」等一系列产品和服务，并建立了包括音频、视频在内的多元媒介形式。同时，知乎已经建立了由商业广告和知识服务两大模式组成的商业矩阵，并在过去一年间获得了高速增长，2018 上半年营收额相比去年同期增长 340%，知乎大学的付费人次达到 600 万。

未来知乎将围绕智能社区和工具场景，建立百人规模的智能算法团队，持续加大在人工智能领域的投入；对成都分部进行重要业务升级，建设六大能力中心；并持续完善和升级「盐值」和「创作者中心」系统。围绕商业矩阵，加强知乎大学与更多专业机构、各领域专家的合作，不断丰富完善知识分享和消费场景，让人们轻松获得可信赖的解答。

附：周源全员邮件全文

向着北极星，新起点再出发！

各位海盗：

告诉大家一个好消息，我们刚刚完成了 E 轮融资，融资额 2.7 亿美元。这是知乎历史上最大的一轮融资。如我之前经常讲到的，找投资不是找钱，而是找队友。在这个寻找队友的过程中，我们得以重新梳理和思考知乎的过去和未来，更加笃信初心。

知乎的过去和现在：做正确的事，而不是容易的事

今年的融资计划书中，在介绍知乎具体的业务表现之前，我们放上了 7 年前一封内部邮件里的一段话，老海盗一定都比较熟悉：

我们相信一点，在垃圾泛滥的互联网信息海洋中，真正有价值的信息是绝对的稀缺品，知识──被系统化， 组织化的高质量信息──都还存在于个体大脑中，远未得到有效的挖掘和利用。知乎提供了一个产生、分享和传播知识的工具，我们鼓励每个人都来分享知识，将每个人的知识都聚集起来，并为人人所用。

这是知乎最开始的设定，直到今天，这个初心始终未曾改变。我们每一次重新回来看这段话，一方面会检查我们是不是还在坚持当初对价值和质量的执着，另一方面也会思考如何才能服务好更广泛的用户，产生和分享更多的知识、经验和见解。

知乎的未来：让人们轻松获得可信赖的解答

去年我在老家，有位久未谋面的邻居来向我致谢。这位年逾古稀的叔叔遇到了一起房屋买卖官司，他在知乎上查资料、问问题，帮助他和律师打赢了官司。这件事令人鼓舞，在与投资人交流的过程中，我分享了很多真实的用户故事，讲述他们如何通过知乎解决了一个又一个生活、工作和学习中的问题。

我们希望看到这样的故事发生在更多人身上，让人们轻松获得可信赖的解答，这件事就是知乎团队的北极星。它指引着我们当下的工作：智能社区、工具场景和商业矩阵。

智能社区： AI 驱动的新型社区，让知识普惠每一个人。

社区既是人们相互帮助的工具，也是变得彼此亲密的方式。知乎的核心，是以社区为土壤、以质量为导向，建立起的以问答为基础的内容生产和消费机制。截至今年六月底，知乎的注册用户已经达到 1.8 亿，相比去年同期增加了一倍多。随着社区规模的不断扩大，用户圈层和内容偏好的复杂性，对我们提出了越来越大的挑战。

知乎会用 AI 来应对这个挑战，解决内容生产、内容质量、社区氛围、信息推荐等问题。过去一段时间里，算法发挥了越来越大的作用，问题路由、推荐算法等核心机制扮演了内容生产中枢调度的角色。这超越了原有依赖每个提问者自身社交图谱进行问答邀请连接的机制，而是自动化、规模化的进行全平台的问答连接。同时，音视频等新媒介形态的内容也进一步降低了内容创作和消费的门槛。

知乎要实现的智能社区，既拥有社区中人际互动所带来的认同感和信任感，又具备 AI 驱动的精准性和规模性。我们充分认识和尊重不同的观点、意见和价值，在保证认真、专业、友善的社区氛围的同时，规模化、个性化地满足多元的内容消费需求。我们希望知乎的价值不仅仅局限于少部分人，而是能普惠到更广泛的人群。

工具场景：让知乎成为人们轻松获得可信赖解答的工具入口。

知乎成立至今，已经积累了超过 1.1 亿个回答。这些回答来自于亿万知友慷慨分享的知识、经验、见解。它们或许关于临时需要解决的小麻烦（比如每年我都要在知乎搜几次「怎么打领带」），或许关于人生的重要抉择或难题，或许关于兴趣爱好，抑或只是关于对世界的好奇。大家沉淀的有用有价值的内容，为那些或大或小、不断重复又规模庞大的问题提供了解答。

从某种角度说，用户是「一堆问题的集合体」，在移动互联网和人工智能的时代，消费者更希望能轻松高效地找到问题的答案或解决方案。人们并不是在搜索，人们需要的是解答。有问题，上知乎。知乎要通过所积累的海量回答、各领域优秀回答者、活跃的社区机制，让内容走向结构化，让解答方式越来越多元化，成为消费者在诸多场景下获取知识、观点和专业服务的便携工具。

商业矩阵：健康的商业模式是公司持久增长的保障。

知乎从 2017 年正式开展商业化，并陆续成立了商业广告和知识服务两大事业部。我们在非常短的时间内构建了高执行力的团队，围绕知乎的优质用户群体和消费意愿，形成了广告和知识服务两大收入模式。今年上半年商业广告营收额相比去年同期增长 340 %，我们的知识服务也完成了「知乎大学」战略升级，已提供超过 15,000 个知识服务产品。

我们一方面希望看到收入和利润的高速增长，另一方面也希望看到商业模式的持久发展。我们希望，商业矩阵的建立不是简单的内容变现思路，而是与给予用户的服务相融合，互为助力。

知乎得以壮大如今，感谢团队不懈的努力，感谢广大知友和新老投资人的支持。海盗们，欣喜之余，我们已经又扬帆起航，努力做好我们的工作，向着北极星前进，让更多人轻松获得可信赖的解答！

周源

2018 年 8 月 8 日

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。

题图来自知乎官网