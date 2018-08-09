字节跳动起诉百度侵权，获赔 1.25 万元 新闻

北京 海淀法院网 发布消息称，今日头条母公司 北京字节跳动科技有限公司 以侵害作品信息网络传播权为由分别将百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司诉至法院。字节跳动认为百度在线网络技术（北京）有限公司、北京百度网讯科技有限公司未经许可，擅自播放视频节目作品《一郭汇》。

海淀法院已审结此案，判决百度在线公司、百度网讯公司分别向字节跳动公司赔偿经济损失及合理支出共计 1.25 万元。

原告字节跳动公司诉称，其是视频节目作品《一郭汇》的著作权人，合法享有《一郭汇》作品的完整著作权。除西瓜视频外，原告未许可他人通过信息网络传播该节目。百度在线公司为“好看视频”app（Android 端）的开发者，百度网讯公司为“好看视频”app（iOS 端）的开发者，同时百度网讯公司为“好看视频”的运营者。

二被告共同向用户提供“好看视频”app 的下载、安装、运营和相关功能的更新、维护。原告发现，二被告在未经原告许可的情况下将原告拥有著作权的《一郭汇》节目内容以相同标题名称发布至“好看视频”app，并为其用户提供该作品的在线播放及下载服务。二被告的行为严重侵害了原告对涉案作品享有的信息网络传播权，给原告造成巨大的损失。原告要求判令二被告分别停止侵权，赔礼道歉并赔偿经济损失及合理支出 8 万元。