Apple Pay 已获得超过 2.52 亿用户，美国占 15% Apple

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Loup Ventrures 分析师 Gene Munster 今天公布了一份有关 Apple Pay 的 报告 ，报告显示，过去一年里，iPhone 手机用户里大约有 31% 使用 Apple Pay 购物，相比去年高出 25%。结合苹果官方公布的数据，Gene Munster 预测 Apple Pay 未来 12 个月内的交易量将增长 200%。

Gene Munster 在报告中指出，目前 Apple Pay 的用户数量大约有 2.52 亿，占 iPhone 活跃用户的 31%。全球目前只有 20% 的智能手机用户会将手机作为数字钱包，不过在未来这一数字将上升到 80%。

Apple Pay 在美国的份额只有 15%，其余 85% 均来自海外市场。据估算，Apple Pay 用户总量约为 2.43 亿，其中美国为 3800 万。

银行对 Apple Pay 的支持数量也在增长，苹果曾宣布已有 4900 家银行支持 Apple Pay。去年 12 月 16 日以来，支持 Apple Pay 的银行总数增加了 1701 家，美国和加拿大银行支持数量增加了 55%，亚洲地区的银行支持数量增加了 141%，欧洲为 370%。

Apple Pay 最初于 2014 年推出，初期仅限美国地区使用，目前这项服务已经扩张到加拿大、英国、日本、台湾、香港、法国、俄罗斯以及中国大陆等国家和地区，苹果还计划在今年晚些时候开通德国地区的 Apple Pay 服务。

图片来自 Apple