恒大法拉第未来中国公司落户广州，注册资本 20 亿美元 新闻

恒大入股电动车制造商法拉第未来（Faraday Future）后，恒大法拉第未来中国公司于近日落户广州。据 国家企业信用信息公示系统 ，恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司于 2018 年 8 月 7 日成立，注册资本 20 亿美元，法定代表人为恒大地产集团副总裁彭建军。

恒大法拉第未来智能汽车（中国）有限公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围包括仪器仪表批发、计算机零售、软件零售、电子产品零售、计算机技术开发、技术服务、能源技术咨询服务、汽车零售、汽车租赁、汽车零配件零售和汽车零配件批发等。

该公司股东为恒大法拉第未来控股（香港）有限公司，执行董事兼总经理为彭建军，监事为刘浩。

6 月 25 日 ，恒大健康发布公告称，恒大集团以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为公司第一大股东——意味着恒大正式入主法拉第未来。Smart King 为时颖公司与法拉第未来原股东成立的合资公司，Smart King 全资持有 Faraday Future 美国和 Faraday Future 香港。

另外，在恒大投资法拉第未来后，前者在国内创办的公司，均陆续更名恒大法拉第未来。法拉第未来在广州成立的睿驰智能汽车（广州）有限公司，于 7 月 24 日更名为恒大法拉第未来智能汽车（广东）有限公司，睿驰汽车科技（广州）有限公司也在最近更名为恒大法拉第未来汽车科技（广东）有限公司。

题图：Greener Ideal