三星 Galaxy Note 9 拥有更大的屏幕和电池，还有更强大的 S-Pen 新闻

经过几个月的传闻、泄漏图片和视频的“攻击”，三星今天终于在纽约发布会上公布了 Galaxy Note 9。

正如我们所期待的那样，三星 Galaxy Note 9 并不是针对 Note 8 的大改版。三星这次依旧在 Note 9 上采用了“无限显示”（Infinity Display）设计，6.4 英寸 2960 × 1440 SuperAMOLED 显示屏，其底部边框也略微缩小了尺寸，但手机的整体尺寸与 Note 8 相比几乎没有变化。

Note 9 配备骁龙 845 处理器，RAM 有 6GB 和 8GB 可选，标准版的存储空间为 128GB，顶配版为 512GB 容量 + 8GB RAM 配置。

三星也首次在 Note 9 上大幅改进了触控笔 S-Pen。这回不仅有新颜色，新版 S-Pen 还支持蓝牙连接，意味着你可以通过它实现便捷功能，比如可以将其用作相机的遥控快门按钮，或者用作幻灯片演示遥控器。

Note 9 运行 Android 8.1 Oreo 系统，前不久刚公布的 Android 9 Pie 应该会在不久之后到来。

DeX 底座扩展功能也迎来了大升级。现在不再需要 DeX 底座了，只需一根 USB-C 转 HDMI 适配器，用户就可以将 Note 9 的 PC 显示模式投屏至电视或显示器上。不过在该模式下有一定的限制，就是系统会限制 Note 9 内部电池进行投屏供电。

相机部分，三星在 Note 9 上装上了类似 Galaxy S9 系列的双摄像头组合，两颗相机传感器均为 1200 万像素，主传感器可根据光线在 f / 1.5 和 f / 2.4 光圈之间切换。与竞争对手相同，Note 9 也内置了 AI 摄像模式，系统能调整摄像头设置以帮助用户获取最佳拍摄效果。它还可以检测人眨眼等情况，并建议拍摄者重新再拍一次。

另一个在 Note 9 上取得巨大进步的是电池续航时间。新手机装有一块 4000 mAh 电池，比去年的 Note 系列提升超过 20％。三星表示，这意味着手机将能持续使用一整天。同样地，你可以通过 USB-C 为 Note 9 快速充电。

Note 9 配有蓝牙 5.0、NFC/MST 和虹膜扫描，其背部有一个指纹传感器，位置也更加人性化（指纹、油渍沾上镜头保护层的次数应该会有所减少）。

三星还与 Epic Games 合作，在测试计划期间在自己的设备上推出热门“吃鸡”游戏《堡垒之夜》。这款游戏将在未来开放给其他设备，但就目前而言，你只能在三星设备上玩到游戏的 Android 版本。Galaxy Note 9 和之前推出的平板电脑 Tab S4 用户还可以使用独家的 Galaxy 游戏皮肤。

最后是你最关心的售价。128GB 型号要价 999.99 美元（约人民币 6830 元），512GB 版本则是需要你交出 1249.99 美金（约人民币 8530 元），在美国是将于 8 月 24 日发货，今天开放预订。至于配色，你可以从海洋蓝和薰衣草紫两种颜色中选择，S-Pen 是黄色为主、蓝色点缀，以及全紫色，对应机身颜色一共两款。哦对了，差点忘记告诉你 Note 9 是有耳机插孔的。